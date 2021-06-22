白鶴灘水電站14號機組 發第一度電
由中國能建葛洲壩機電公司承建安裝與調試的白鶴灘水電站14號機組21日上午近9時發出全球首台百萬千瓦水輪發電機組併網調試的第一度電。白鶴灘水電站機組將在併網進行一系列負荷試驗後，正式投產發電。
中新社報導，白鶴灘水電站是世界單機容量最大、在建規模最大的水電站，裝機容量1600萬千瓦，建成後是僅次於三峽工程的世界第二大水電站。
白鶴灘水電站左右兩岸分別裝有8台百萬千瓦水輪發電機組，均由中國企業自主研製，三峽集團管理，中國能建葛洲壩機電公司承擔右岸8台機組的安裝與調試工程。該站全部機組投運後，年平均發電量將達624億千瓦時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言