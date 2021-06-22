白鶴灘水電站14號機組 發第一度電

由中國能建葛洲壩機電公司承建安裝與調試的白鶴灘水電站14號機組21日上午近9時發出全球首台百萬千瓦水輪發電機組併網調試的第一度電。白鶴灘水電站機組將在併網進行一系列負荷試驗後，正式投產發電。

中新社報導，白鶴灘水電站是世界單機容量最大、在建規模最大的水電站，裝機容量1600萬千瓦，建成後是僅次於三峽工程的世界第二大水電站。

白鶴灘水電站左右兩岸分別裝有8台百萬千瓦水輪發電機組，均由中國企業自主研製，三峽集團管理，中國能建葛洲壩機電公司承擔右岸8台機組的安裝與調試工程。該站全部機組投運後，年平均發電量將達624億千瓦時。