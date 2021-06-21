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倒數百天啟動 珠海航展首推「雲航展」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「『雲相約．再翱翔』第十三屆中國國際航空航天博覽會」（簡稱「中國航展」）倒計時100天啟動儀式，20日在珠海舉行。本屆航展參展總面積將達10萬平方公尺，來自海內外約400家企業確定參展。本屆航展還將首次推出「雲航展」，實現線上線下同步展覽。

中新社報導，「中國航展」珠海執委會辦公室副主任孫潔峰表示，第十三屆「中國航展」將於今年9月28日至10月3日在珠海國際航展中心舉行。

中共空軍將展示代表當今先進水平的現役裝備；中國船舶集團也將首次以集團形象攜海上防務展品參展。

飛行表演方面，中共空軍「八一」飛行表演隊將駕駛殲10戰機現身，中共空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊也將駕K8高級教練機表演；同時，還將邀請中共空軍各型先進機型及裝備參展。

此外，中國大陸商飛的國產大飛機C919及CBJ公務機將亮相航展；航空工業的翼龍2無人機也將有望首次在航展上進行動態演示。

為滿足境內外展商及觀眾需求，本屆航展首次推出「雲航展」，運用智慧航展APP，實現線上線下相融合、服務導航與觀展參會相結合、線上360度全方位展示航展。

空軍 中共 戰機

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