助力鄉村 台青廣西學直播實訓

6月16日至19日，廣西舉辦2021年台青助力鄉村振興直播實訓活動，吸引多地台灣青年參與，為期四天的活動包括理論課程、實地走訪、直播實訓等。

新華社報導，「我覺得舉辦直播培訓非常有必要，不僅傳授相關專業流程與知識，課程與實訓相結合的方式，更能讓大家學以致用。」大陸全國台企聯常務副會長、南寧市台協會長周代祥說，目前疫情影響仍存在，直播銷售吸引大眾目光，同時也能讓大眾更清晰直觀了解產品本身。很多傳統商戶借助互聯網，一躍成為當紅主播，不僅提高自身知名度和美譽度，又促進產品銷量，實現雙贏。

來自台灣新北的青年夏允浩對直播興致很高。「通過這些直播活動，我粉絲略有上漲，希望更多大陸同胞可以看到我們，也希望更多台灣青年參與到網絡直播來。」夏允浩說，以後自己將繼續學習研究網絡直播的技巧，通過網絡向更多台灣年輕人展示中國大陸真實的面貌，分享更多發展機遇。

「開展直播實訓，就是在創業創新、就業實訓等領域推進深度合作，為兩岸青年交流和經貿合作搭建更多平台、提供更多服務。」廣西壯族自治區台辦副主任趙紅明表示，學習新知識新技能，銜接擴展業務鏈，引導更多台青參與廣西農村電子商務活動，助力鄉村振興。

本次直播實訓是「百名台青體驗在八桂」活動之一，來自廣西各地市和雲南、廣東、福建、江西等地台青共53人參加。