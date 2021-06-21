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合肥中歐班列 44線通14國
合肥國際內陸港發展有限公司（以下簡稱「合肥國際陸港」）20日發布消息稱，俄羅斯當地時間6月19日2時，滿載1300噸精品木材的合肥中歐班列從上孔金斯卡亞鐵路場站鳴笛起航，經滿洲里口岸入境，預計將於7月5日抵達合肥北站物流基地。
中新社報導，本趟回程班列是合肥中歐班列在俄羅斯腹地的又一次延伸，連接了蘇維埃茨基這個新城市，開闢了上孔金斯卡亞-滿洲里-合肥北新線路。截至目前，合肥中歐班列已累計開行44條線路，通達14個國家。
本次發運的貨物是樟子松板材和雲杉板材，共計100TEU(50個40尺高箱)，將在合肥本土木材市場銷售分撥，為長三角地區建築、室內裝飾行業提供優質板材原料。
合肥國際陸港相關負責人表示，合肥中歐班列作為安徽與中歐貨物貿易往來的重要載體，展望未來，在「十四五」期間大陸旺盛的內需和強勁的進口產品需求，合肥中歐班列將持續開拓歐洲貨源，為消費者帶來更多物美價廉的進口產品。
上孔金斯卡亞鐵路場站位於俄羅斯秋明州漢特-曼西自治區蘇維埃茨基市，距合肥約8454公里。蘇維埃茨基市是漢特-曼西自治區西部城市，西伯利亞鐵路線貫穿其中，鐵路交通發達，森林資源豐富且經濟價值高，針葉林每年的儲備量可達200多萬立方公尺，是中國大陸從俄羅斯進口木材的重要城市之一。
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