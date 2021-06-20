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大陸首批「電競本科生」 畢業生：籌備抗戰題材遊戲講述歷史

香港01 / 朱加樟
今年畢業的本科生周新宇，他的畢業製作主題為文字解謎遊戲，他負責搭建遊戲軟體。圖／取自中國新聞網
今年畢業的本科生周新宇，他的畢業製作主題為文字解謎遊戲，他負責搭建遊戲軟體。圖／取自中國新聞網

中國傳媒大學動畫與數字藝術學院數字媒體藝術（數字娛樂方向）課程的畢業設計展近日結束，這意味著這些於2017年入學並被稱為首批「電競專業」的本科生畢業在即。中國新聞網採訪了其中的學生，讓大家了解這些課程的特色。

中國新聞網於19日報導指，數字媒體藝術（數字娛樂方向）課程的學生要學的課包括：賽事策劃、賽事運營、遊戲引擎、三維美術、經典遊戲分析、高等數學、線性代數等課程。在課外，他們還需要涉獵諸如《美的歷程》、《鄉土中國》、《文藝心理學》、《哲學簡史》等社科類書籍，來提升美學素養。

今年畢業的本科生周新宇表示，「學院的想法是希望我們了解整個產業鏈，所以我們要學的東西很多。既有和製作遊戲有關的內容，也有偏管理、策劃類的知識，大家關注的直轉播、賽事運營等也要學」。

至於周新宇和同學合作完成的畢業設計作品是一款文字解謎劇情導向的遊戲，負責前期劇情設計的同學花費了幾個月的時間撰寫和修改故事，最終定稿的劇本有5萬多字；此外負責遊戲美術的同學要完成設計人物形象、完成遊戲場景搭建等工作，而周新宇則要使用引擎工具將整個遊戲搭建出來。

籌備抗戰題材遊戲　向公眾講述歷史

周新宇又透露，在去年，他和同學開始籌備一款抗戰題材的教育類遊戲，起因是他在調查研究時發現，很多年輕人對731部隊所作所為的認識只停留在概念化的表述中，大多數人並不了解其背後的歷史環境、整件事的內在邏輯。

他希望，可以通過遊戲向更多人講述那段歷史，「這不是延續仇恨，而是希望大家能以史為鑑」。目前這款抗戰題材遊戲雖還未完成，但團隊一定會努力去完成這款遊戲的製作。

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文章授權轉載自《香港01》

抗戰 動畫

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