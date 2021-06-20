湖南汝城縣民房垮塌 已致5死7傷
據央視新聞客戶端20日消息，19日12時40分許，湖南郴州市汝城縣盧陽鎮一居民自建房垮塌。從現場指揮部獲悉，通過多方核實，涉事房屋共有住戶27人，事發時15人外出，被困12人。經過搜救，到今天凌晨被困人員被救出送往醫院搶救，其中5人死亡，另外7人仍在繼續治療。
據報導，事故發生後，湖南省、市、縣三級立即啟動應急預案，調集應急、消防救援、公安、住建、衛健、自然資源等部門成立現場救援指揮部，400多名救援人員、79台救援車輛以及2條搜救犬等救援力量和設備及時趕到現場，全力施救。
武警郴州支隊組織120餘人參與現場救援，武警第二機動總隊某支隊40多人，組織大型救援、生命探測儀等裝備，趕赴事故現場開展救援工作。
目前，事故現場的清理工作還在進行中，事故原因調查、善後處置等工作也已展開。
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