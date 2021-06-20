多次被質疑外泄病毒 武漢病毒所入選大陸科技成就獎

新冠肺炎疫情持續，大陸的中科院武漢病毒研究所多次被質疑外泄病毒，深陷輿論風波。據中國生物技術信息網官方微信19日發布，武漢病毒研究所入選2021年度中國科學院傑出科技成就獎進入總評的候選者。

據香港01報導，針對中美就新冠肺炎病毒溯源問題引發的爭論，大陸外交部發言人趙立堅6月17日在記者會上說，如果說因為首先發表高品質病毒序列就被扣上新冠源頭的罪名，最先發現愛滋病毒的蒙塔尼耶（Luc Montagnier）教授就應該是全球愛滋病的罪魁，而不是諾貝爾醫學獎獲得者；發現細菌的巴斯德（Louis Pasteur）先生就應該為全球致病細菌負責了。趙立堅稱，相比之下，武漢團隊應該獲得新冠研究的諾貝爾醫學獎，而不是被指責。

趙立堅說，美國一些人無視中國及世界衛生組織（WHO）聯合專家組的溯源研究報告，大肆鼓譟新冠病毒實驗室泄漏論，將溯源政治化，「這是對以世衛為主導的溯源研究的極大冒犯，是對科學家和科學精神的嚴重褻瀆，是對國際社會團結抗疫努力的重大破壞。」