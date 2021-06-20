中共慶祝建黨百年 新命名111個「愛國主義」教育基地

韓國31名旅客6月4日從韓國仁川乘客機到中國北京國際機場，被載往一間酒店進行為期21天隔離。中國的職員稱填寫文件時需要他們的護照影印本，將他們的護照收走。時隔數天，職員遲遲沒歸還護照。職員後來才告訴他們，護照已被銷毀。不過目前僅有韓國媒體報道的說法，中國尚未回應事件。

2021-06-20 10:03