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韓媒：31南韓旅客在陸檢疫 護照放進信封被誤認是垃圾遭焚化
韓國31名旅客6月4日從韓國仁川乘客機到中國北京國際機場，被載往一間酒店進行為期21天隔離。中國的職員稱填寫文件時需要他們的護照影印本，將他們的護照收走。時隔數天，職員遲遲沒歸還護照。職員後來才告訴他們，護照已被銷毀。不過目前僅有韓國媒體報道的說法，中國尚未回應事件。
韓聯社19日引述北京外交人士稱，中國檢疫部門6月4日收下31名韓國籍旅客的護照，1名官員將它們放在信封後，被工作人員誤認為它是垃圾，將之棄置。
韓國駐華大使館獲悉後向中國外交部抗議。中國隨後致歉，並同意讓31人3週隔離費、以及重新辦理簽證費用全免。韓聯社引述韓國大使館的一位官員說：「這是一件如此荒謬和大規模的事件，所有相關人員都嚇一跳。」
受影響旅客中，部分人之後還需前往其他國家如美國，但護照上本獲簽發的簽證全沒了，加上護照補發後護照號碼已變，料將有所不便。
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文章授權轉載自《香港01》
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