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深圳寶安機場傳清空 航班大降

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
深圳寶安機場今日上午出航航班多數取消或延誤，微博消息指，寶安機場商店已全面關門。圖源：香港經濟日報
深圳寶安機場今日上午出航航班多數取消或延誤，微博消息指，寶安機場商店已全面關門。圖源：香港經濟日報

深圳市衛健委通報，18日2例確診Delta變種變毒，其中1人為深圳寶安國際機場的餐廳服務員。航班動態App「航班管家」顯示，今日上午寶安機場出航航班多數取消或延誤，微博消息指，寶安機場商店已全面關門。

據深圳市疾控中心完成寶安國際機場的餐廳服務員朱某的新冠病毒基因測序，朱某攜帶的病毒與CA868國際航班輸入的3例陽性病例和6月14日報告的確診病例姜某完全衕源，均為Delta變異株（B.1.617.2）。截至目前，已確定朱某密切接觸者110人，均已納入集中隔離觀察。

香港經濟日報報導，據航班動態App「航班管家」顯示，今日上午寶安機場累計出港總量56架次，出港不正常航班347架次（取消），延誤10架次。

累計進港總量50架次，進港不正常航班124架次，延誤4架次。

有指寶安機場昨（18）日取消航班近500架次，但機場方面否認，並稱運行未受到嚴重影響。

微博消息指，寶安機場已全面關閉所有航站樓內所有商舖，客服電話也打不通，機場工作人員即時展開第三次核酸篩查，且近幾日從該機場出發的旅客，部分已被要求補做檢測。

大陸央視新聞報導，自今天（19日）下午1時起，對所有進入深圳機場航站樓（含地面交通中心）的人員加強管控，在現有測溫、健康碼查驗基礎上，所有人員必須出具48小時內的核酸檢測陰性證明。如無法出具有效核酸檢測證明，將無法進入航站樓等區域。

航班運行方面，深圳機場與各航空公司就近期航班計划調整每天進行協調會商，自今日起各航空公司將按一定比例合理調整深圳方向進出港航班。旅客出行務必提前聯繫確認航班是否正常出行。

除了寶安機場降低航班起降，機場對外交通也受影響，包括深圳機場汽車站跨市客運線路暫停營運。

此外，東莞城市候機樓今（19）日起停飛往返深圳、廣州的航班，暫時還不確定恢復日期。

機場 深圳

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