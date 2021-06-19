偷拍5000名女大學生還排名 藝術家宋拓被撤展

OCAT（華僑城當代藝術中心）上海館近日展出藝術家宋拓的影像作品《校花》，卻被爆料宋拓其實是偷拍近5000名女大學生，並按個人的審美喜好從美到醜進行排序。

作品引發巨大爭議後，美術館立即撤展，公開致歉，同時宣布閉館。

OCAT上海館是邀請21位影像創作的藝術家聯合舉辦「 環形撞擊：錄像二十一」藝術展，從4月28日開幕，原本預定展至7月11日閉幕。宋拓是21位參展藝術家之一，館方官網預告中展示了宋拓作品中三個女孩的照片，照片底部有4306、4513和4532的數字。

極目新聞報導，宋拓在先前受訪時表示，拍大學女生的原因是博愛，還透露，給女生進行排名耗費了很長的時間，且過程復雜。而對於物化女性的質疑，宋拓回應稱，物化女性沒關系，人人都有物的一面，「掏心掏肺地物化你，這也是一種尊重。」

展覽隨後招致眾多批評，有人直指這不是藝術，還涉嫌違法。民本律師事務所律師石磊表示，該作品不僅涉嫌侵犯了肖像權，作者還使用侮辱性言辭等貶損他人名譽，涉嫌侵犯了名譽權。石磊表示，只要是未經肖像權人衕意的制作、使用、公開肖像權人肖像的行為均屬於侵權行為。

輿論沸騰下，OCAT官方微博18日宣布，重新審視了宋拓作品的內容和作品闡釋，發現作品立意和英文標題，涉及對女性的不尊重和冒犯，作品的拍攝方式也存在涉嫌侵權等問題。OCAT上海館決定從即日起，將作品撤出展覽，衕時進行閉館調整。