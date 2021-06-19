港大研究混合接種疫苗 暫未見嚴重不良反應個案

香港大學內科學系臨床教授孔繁毅說，港大招募約50人參與混合式接種COVID-19疫苗研究，暫時不見任何嚴重不良反應；接種首劑疫苗後有嚴重過敏者可轉用另款疫苗，目前已有病患如此做。

官方香港電台今天報導，孔繁毅在一個電台節目表示，下月會開始分析抗體產生情況，與沒有混針的人士作比較，相信下月中會有初步數據。

至於何時可應用混針的做法，本身是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人的孔繁毅表示，目前基本上已可以應用，接種首劑疫苗後出現嚴重過敏的人士可轉用另一款疫苗，已有病人如此接種，非常安全。

另有關港大研發噴鼻式疫苗一事，孔繁毅指已完成第一期臨床測試的第一部份，有30名接種者，沒有嚴重不良事件，下月中會進入第二部份，將有80名接種者，會使用高劑量噴鼻式疫苗，再留意抗體產生情況及安全性。