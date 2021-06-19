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深圳新增確診者已打國藥疫苗 機場取消數百航班

中央社 / 台北19日電

中國廣東深圳市昨天新增兩名COVID-19確診病例，其中一人是機場餐廳工作人員，據報已打過兩劑國藥疫苗。外界發現深圳機場昨天取消近500架次航班，但機場方面通報航班總體運行正常。

深圳市衛健委18日深夜通報，當天新增2例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中一人是機場餐廳服務人員。另一名確診者則和東莞同日新增確診者為夫妻。

明報報導，深圳機場昨天關閉航站樓內所有商舖，並啟動第3次全員核酸檢測，所有進出機場的人需持有48小時核酸檢驗證明。

報導標題指出，確診者曾打過兩劑國藥疫苗。

航空旅行app「飛常準」顯示，截至昨晚9時許，深圳機場共取消入境航班276架，出境航班212架。不過，深圳機場昨晚通報稱，當日計劃進出港航班780架次，截至下午4時30分，已執行進出港航班460架次，各航空公司僅取消63架次，航班運行總體正常。

根據app「飛常準」，深圳機場至今天早上仍有大規模的進出航班取消。

深圳15日有一名為國際航班乘客作流行病學調查的海關人員確診，暫不知兩個案有無關聯。而在10日中國國航CA868航班從南非約翰尼斯堡入境深圳乘客有32人確診，前述海關人員與機上確診乘客感染的都是病毒Delta變異株，為關聯病例。

機場 深圳

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