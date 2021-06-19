快訊

三峽恩主公護理師第四採PCR陰轉陽 院方緊急宣布三措施

無畏疫情變數 台封測廠下半年訂單爆量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西域牧羊月薪兩萬六包吃住 大學生趨之若鶩

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
甘肅酒泉牧企招聘牧羊人，不少人懷抱田園生活的夢想，趨之若鶩。圖源：紅星新聞截視頻截圖
甘肅酒泉牧企招聘牧羊人，不少人懷抱田園生活的夢想，趨之若鶩。圖源：紅星新聞截視頻截圖

疫情持續，意外失業率攀升，就業機會銳減，甘肅酒泉一家牧企招聘牧羊人，開出「月薪人民幣六千（約新台幣兩萬六千），包吃住。」意外吸引浙江、湖南、山東各地大學生報名。

甘肅酒泉一家牧企招聘牧羊人，企業公告的招聘訊息顯示，要徵100位牧羊人，工作地點在阿克塞哈薩克族自治縣，個人月薪人民幣6千、夫妻工年收入可達人民幣10萬元以上，不但包吃包住，還有意外傷害保險。

紅星新聞報導，招聘18日發出，一天內就有50餘人報名，更不乏大學生。據了解，不少人是懷抱田園生活的夢想，但牧羊的工作性質是在牧場裡，位置偏遠，考驗穩定性。負責招聘的工作人員張先生稱，大學生放羊有點可惜，如果真的有大學生願意留下來，之後會安排到管理崗。

甘肅酒泉牧企招聘牧羊人，不少人是懷抱田園生活的夢想，趨之若鶩。圖源：紅星新聞截視頻截圖
甘肅酒泉牧企招聘牧羊人，不少人是懷抱田園生活的夢想，趨之若鶩。圖源：紅星新聞截視頻截圖

大學生 人民幣

延伸閱讀

大陸甘肅發現最大哺乳動物巨犀新屬種化石 有4頭大象重

大陸高校應屆畢業生 月薪逾8700人民幣

台南新營醫院一早現快篩人潮 不少是返鄉年輕大學生

《我的室友是九尾狐》惠利穿搭行頭太驚人！把韓國大學生最愛Loewe、Burberry包包背出場

相關新聞

西域牧羊月薪兩萬六包吃住 大學生趨之若鶩

疫情持續，意外失業率攀升，就業機會銳減，甘肅酒泉一家牧企招聘牧羊人，開出「月薪人民幣六千（約新台幣兩萬六千），包吃住。」...

高中端午節「文化交流」活動 傳僅邀男性留學生及中國女學生

中國部分高中對留學生的「超國民」待遇不時引起爭議，近日，四川成都的電子科技大學在端午節前開展一項「傳統文化體驗活動」，惟被人質疑僅邀請外國男留學生和中國女生參加，做法不妥。對此，該校國際教育學院院長回應指，網路上說法嚴重歪曲事實，澄清校內男女生均可參與活動。

偷拍近5千名女學生按美醜排序惹議！ 上海藝術館下架作品閉館

華僑城當代藝術中心（OCAT）上海館展出的影像作品《校花》引起巨大爭議，該作品是以攝影機偷拍同一間學校近5000名女學生，並按作者個人審美喜好，從美到醜編號排序。

傳餐廳服務員PCR陽性 深圳機場今日逾400航班取消

據香港文匯報與星島日報報導，深圳寶安國際機場傳出有餐廳服務員新冠病毒核酸檢測呈陽性，18日上午機場已關閉所有航站樓內的商...

中4.3億大獎超爽？「錦鯉女王」揭內幕 親吐今負債、抑鬱

從天而降一億人民幣（約新台幣4.3億元）大獎，多數人甘冒被砸暈的危險也要接住，但別忘了，有時還真沒白吃後能全身而退的午餐...

塔里木盆地發現10億噸級油氣田 近10年之最

據大陸央視新聞報導，中國石油18日宣布，經過6年的集中勘探，日前在新疆塔克拉瑪干沙漠腹地、塔里木河南部1萬平方公里的富滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。