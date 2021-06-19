西域牧羊月薪兩萬六包吃住 大學生趨之若鶩

疫情持續，意外失業率攀升，就業機會銳減，甘肅酒泉一家牧企招聘牧羊人，開出「月薪人民幣六千（約新台幣兩萬六千），包吃住。」意外吸引浙江、湖南、山東各地大學生報名。

甘肅酒泉一家牧企招聘牧羊人，企業公告的招聘訊息顯示，要徵100位牧羊人，工作地點在阿克塞哈薩克族自治縣，個人月薪人民幣6千、夫妻工年收入可達人民幣10萬元以上，不但包吃包住，還有意外傷害保險。