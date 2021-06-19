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西域牧羊月薪兩萬六包吃住 大學生趨之若鶩
疫情持續，意外失業率攀升，就業機會銳減，甘肅酒泉一家牧企招聘牧羊人，開出「月薪人民幣六千（約新台幣兩萬六千），包吃住。」意外吸引浙江、湖南、山東各地大學生報名。
甘肅酒泉一家牧企招聘牧羊人，企業公告的招聘訊息顯示，要徵100位牧羊人，工作地點在阿克塞哈薩克族自治縣，個人月薪人民幣6千、夫妻工年收入可達人民幣10萬元以上，不但包吃包住，還有意外傷害保險。
紅星新聞報導，招聘18日發出，一天內就有50餘人報名，更不乏大學生。據了解，不少人是懷抱田園生活的夢想，但牧羊的工作性質是在牧場裡，位置偏遠，考驗穩定性。負責招聘的工作人員張先生稱，大學生放羊有點可惜，如果真的有大學生願意留下來，之後會安排到管理崗。
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