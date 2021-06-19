高中端午節「文化交流」活動 傳僅邀男性留學生及中國女學生

中國部分高中對留學生的「超國民」待遇不時引起爭議，近日，四川成都的電子科技大學在端午節前開展一項「傳統文化體驗活動」，惟被人質疑僅邀請外國男留學生和中國女生參加，做法不妥。對此，該校國際教育學院院長回應指，網路上說法嚴重歪曲事實，澄清校內男女生均可參與活動。

有網友及自媒體近日發布圖文稱，電子科技大學邀請外國男留學生和中國女生參加「端午聯誼會」，活動不見中國男生的身影，更有博主聲稱「讓女生作陪，與外國男留學生共度端午，美其名曰『文化交流』」。

該校國際教育學院院長高世全周三（16日）向「極目新聞」澄清，上述內容嚴重歪曲事實，實情是校內男女生均可報名參加，他們已發布關於此次活動的相關報道。據該學院官方微信消息稱，涉事「食糉思賢，濃情端午——中外學生中國傳統文化體驗活動」於本月10日在清水河校區圖書館國學堂舉行，活動旨在弘揚中國傳統文化，促進文化交流，環節包括製作粽子、香囊，品鑑端午美食，傳統遊戲互動，以及中國學生分享家鄉端午文化、留學生分享祖國重要節日等。

該文提到共有35名中外學生自願報名參加此次跨文化交流活動，其中留學生25名，包括男生20名，女生5名；中國學生10名，包括男生4名，女生6名。另外，「極目新聞」報道指，網上有一條關於此次活動的影片，片中的中外學生有男有女，一些團體協作的活動均為男女分組參與，氣氛融洽。

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文章授權轉載自《香港01》