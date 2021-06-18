偷拍近5千名女學生按美醜排序惹議！ 上海藝術館下架作品閉館

香港01 / 葉琪
華僑城當代藝術中心上海館展出的影像作品《校花》，因由作家偷拍近5000名女學生並按其個人審美喜好排序，引發爭議。 圖／看點快報
華僑城當代藝術中心上海館展出的影像作品《校花》，因由作家偷拍近5000名女學生並按其個人審美喜好排序，引發爭議。 圖／看點快報

華僑城當代藝術中心（OCAT）上海館展出的影像作品《校花》引起巨大爭議，該作品是以攝影機偷拍同一間學校近5000名女學生，並按作者個人審美喜好，從美到醜編號排序。

OCAT上海館在周五（18日）發聲明，承認經重新審視後，發現該作品「立意和英文標題涉及對於女性朋友的不尊重和冒犯」，同時拍攝方式也存在涉嫌侵權等問題，決定自即日起將其撤出展覽，並且會閉館調整。

據介紹，OCAT上海館先前在4月28日起舉行名為「環形撞擊：錄像二十一」的影像藝術展，作品來自21位長期以影像為創作媒介的國內藝術家。《校花》是21名藝術家之一宋拓，其於2013年拍攝的影像作品。

宋拓曾經在受訪時表示，拍攝女學生的原因是「博愛」，但也承認並不是要關懷她們，「做這個作品更多是為了好玩」。宋拓提到，整個製作過程複雜且花費時間，故有用展覽經費聘請3名助手協助。對於「物化女性」的質疑，宋拓就坦言「沒關係」，「人人都有物的一面，每個人都在物化別人，不論男女。」宋拓更稱，他是在「掏心掏肺地物化」，也是一種尊重，「我不會隨便說你排第一，那才是對你的不尊重，那是巧言令色。而最後一名，我把她們放在對的位置上，這就是尊重她，特別特別尊重。」

OCAT上海館在聲明中指出，在收到批評意見後，立即重新審視該作品的內容和藝術家的作品闡釋，「發現作品立意和英文標題涉及對於女性朋友的不尊重和冒犯」，拍攝方式也存在涉嫌侵權等問題。聲明表示，作為公共的藝術場館，OCAT上海館在應盡的審核把關工作上存在疏漏，對展出該作品所造成的不良影響，和因此產生困擾、不適和被傷害的觀眾朋友表達最誠摯的歉意。

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文章授權轉載自《香港01》

上海 藝術家 校花 偷拍

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