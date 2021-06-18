傳餐廳服務員PCR陽性 深圳機場今日逾400航班取消

據香港文匯報與星島日報報導，深圳寶安國際機場傳出有餐廳服務員新冠病毒核酸檢測呈陽性，18日上午機場已關閉所有航站樓內的商鋪，並要求航站樓、航空公司基地及貨運經營庫區等區域的工作人員，必須出示48小時內核酸檢測陰性報告才能進入，導致18日航班大量取消。截至15時33分，深圳機場已取消進港航班258架次，出港航班211架次。

根據深圳市衛生健康委員會通報，中國國航本月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班CA868，截至15日24時，該航班旅客累計報告的境外輸入陽性個案已經達到32例，並造成寶安機場一名海關工作人員遭感染，而所有確診者都是感染新冠病毒Delta變異株。

香港文匯報報導，據某航空愛好者交流群內一張蓋有深圳機場集團公章文件的圖片顯示，深圳機場一名工作人員17日核酸檢測結果異常，18日上午經覆核確認為陽性。

報導稱，深圳機場已關閉所有航站樓內所有商鋪，開展機場全員第三次全面核算篩查，並要求所有與陽性人員居住社區相關聯人員暫不返崗、居家隔離，已在崗人員立即就近安排相對封閉場所隔離。同時，深圳機場正結合現有保障能力，評估航班保障水準，後續可能需要對航班量進行消減。

深圳機場及航空公司工作人員表示，目前大部分人仍正常上班，但因防疫政策要求，必須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告，不少人這個月核酸採樣次數已經有6、7次。此外，為加強防護，許多一線人員都已經被要求必須穿着防護服。