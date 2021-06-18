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大陸疑似核電廠事故 漁業署擬檢驗沿近海漁獲並採水樣

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

中國大陸廣東台山核電廠事故，為避免沿近海域受到汙染影響漁船作業及魚產食用安全，農委會漁業署原能會密切監控沿近海域。

漁業署表示，這次廣東台山核電廠事件為疑似放射性惰性氣體外洩，經原能會就所轄63處即時環境輻射監測站及其他國家相關監測結果，目前尚無輻射異常情形。

為確保水產品食用安全，解除漁民疑慮，漁業署將針對較可能受影響的鄰近西南沿近海魚貨進行加強監測，規畫對澎湖、嘉南、高屏等7縣市，採集充足樣本數得洄游性或底棲魚種送驗，另外，水試所在近期內也會採集台灣周邊海域62個測站水樣，送原能會檢測海水輻射值。

漁業署表示，沿近海約2萬艘船筏、年約18萬5000公噸漁獲，產值180億，主要漁獲種類為鯖鰺、白帶魚、鎖管、鬼頭刀等。漁業界針對此次核電事故會否污染沿近海海域極為關注，該署與漁業界立場一致，均不希望沿近海海域受到污染，畢竟沿近海漁場維繫眾多漁民生計及水產品直接供應國內消費所需。

漁業署說，為保護消費者食用安全，捍衛漁民權益，會就放射性物質、漁場環境監測、水產品安全及漁民權益等議題，執行相關因應措施。

漁業署 漁民 原能會

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