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香港祭出送豪宅抽大獎 接種疫苗人數大增

中央社 / 香港18日電
在香港各大企業及商會推出接種新冠疫苗可抽大獎的誘惑下，近半月來，香港接種疫苗的人數增加逾7成。疫苗接種示意圖。聯合報系記者陳俊智／攝影
在香港各大企業及商會推出接種新冠疫苗可抽大獎的誘惑下，近半月來，香港接種疫苗的人數增加逾7成。疫苗接種示意圖。聯合報系記者陳俊智／攝影

在各大企業及商會推出接種新冠疫苗可抽大獎的誘惑下，近半月來，香港接種疫苗的人數明顯增加，從過往平均每天接近1萬5000人，增至2萬6000餘人，增加逾7成。

港府自2月26日起免費為優先群體接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其後逐步把接種疫苗的年齡層下調至12歲以上。

根據政府的統計，自2月26日至5月底，有139萬9300人接種了首劑疫苗，以95天計算，平均每天1萬4729人。

港府早前認為市民的接種率太低，難以做到群體免疫，遂於5月底提出「全城起動、快打疫苗」口號，並呼籲業界支持。

為配合政府的行動，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業於5月29日率先宣布，將會捐出觀塘凱滙一個價值港幣1000萬元（約新台幣3600萬元）的住房供抽獎之用，凡接種了兩劑疫苗的人都可以參加。

在信和及華人置業之後，為鼓勵接種疫苗而提供抽獎的企業和商會一波接一波，包括香港總商會推出的3000萬元抽獎、長江實業的2000萬元抽獎等。

據媒體統計，至今提出打針抽獎的企業及商會至少有35家，大都以消費券或簽帳形式推出，價值由1萬元至500萬元不等。

在企業及商會提供豐厚獎品的刺激下，踏入6月以來，本地接種疫苗人數大幅增加。

官方昨天公布，自2月26日起累計至今，有184萬7100人接種了首劑疫苗。換言之，在過去17天，本地新增44萬7800人接種了首劑疫苗，平均每天有2萬6341人。

在2月26日至5月底的95天內，平均每天有1萬4727人接種首劑疫苗。兩相比較，近17天以來的人均接種人數，比之前多了超過1萬人，相信主要與豐厚的獎金有關。

新冠疫苗 香港

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