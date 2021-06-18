香港祭出送豪宅抽大獎 接種疫苗人數大增
在各大企業及商會推出接種新冠疫苗可抽大獎的誘惑下，近半月來，香港接種疫苗的人數明顯增加，從過往平均每天接近1萬5000人，增至2萬6000餘人，增加逾7成。
港府自2月26日起免費為優先群體接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其後逐步把接種疫苗的年齡層下調至12歲以上。
根據政府的統計，自2月26日至5月底，有139萬9300人接種了首劑疫苗，以95天計算，平均每天1萬4729人。
港府早前認為市民的接種率太低，難以做到群體免疫，遂於5月底提出「全城起動、快打疫苗」口號，並呼籲業界支持。
為配合政府的行動，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業於5月29日率先宣布，將會捐出觀塘凱滙一個價值港幣1000萬元（約新台幣3600萬元）的住房供抽獎之用，凡接種了兩劑疫苗的人都可以參加。
在信和及華人置業之後，為鼓勵接種疫苗而提供抽獎的企業和商會一波接一波，包括香港總商會推出的3000萬元抽獎、長江實業的2000萬元抽獎等。
據媒體統計，至今提出打針抽獎的企業及商會至少有35家，大都以消費券或簽帳形式推出，價值由1萬元至500萬元不等。
在企業及商會提供豐厚獎品的刺激下，踏入6月以來，本地接種疫苗人數大幅增加。
官方昨天公布，自2月26日起累計至今，有184萬7100人接種了首劑疫苗。換言之，在過去17天，本地新增44萬7800人接種了首劑疫苗，平均每天有2萬6341人。
在2月26日至5月底的95天內，平均每天有1萬4727人接種首劑疫苗。兩相比較，近17天以來的人均接種人數，比之前多了超過1萬人，相信主要與豐厚的獎金有關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言