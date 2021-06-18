成都人口10年增量最大 居民多過穗深

大陸城市人口流動變化是觀察經濟、產業狀況的重要部分，尤其新一線城市也是當下重點。根據大陸第七次全國人口普查數據統計了15個新一線城市的人口總量及十年變化發現，15個新一線城市中已有11個城市常住人口超過千萬大關，其他四個城市也都超過九百萬，10年來，成都的人口增量最大，西安增速最高。

第一財經報導，數據顯示，15個新一線城市中，有11個城市常住人口超過一千萬大關，分別是重慶、成都、天津、西安、蘇州、鄭州、武漢、杭州、東莞、青島和長沙，其中兩城超過兩千萬，為西南地區重慶和成都。

重慶以3205.42萬人位居新一線城市第一，也拿下大陸所有城市冠軍。

西南地區另一大城市成都的常住人口也超過兩千萬大關，達到2093.8萬人，在新一線城市中位居第2，在所有城市中高居第4，超過廣州、深圳這兩個一線城市。

東莞、青島和長沙屬於千萬人口城市隊伍新成員，其中，東莞成為繼廣州、深圳後，廣東省第3個常住人口一千萬以上的大市。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎分析，深圳面積較小，功能外溢多，過去東莞環深圳一帶比較興旺，產業發達、人口多，深圳人過來居住多。近年在華為帶動下，東莞松山湖產業園崛起，帶動周邊區域人口大增。

從近10年的變化來看，15個城市中，有13個城市常住人口增量超過100萬人，其中有10個城市增量超過兩百萬，增量前三名的城市均為國家中心城市。

增量位居第一的是成都，與2010年第六次全國人口普查相比，成都常住人口增加581.89萬人。在大陸所有城市中，增量僅次於一線城市深圳和廣州，位居第3。

增速方面，西安人口十年增幅高達百分之五十二點九七，在十五個新一線城市中領跑，也是唯一一個增幅超過五成的城市。