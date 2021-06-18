中老鐵路最長橋梁 蓬通特大橋主體完工

外號「蛇精男」的內地網紅劉梓晨自今年1月份交代自己在美國感染新冠肺炎後，突然從微博神隱多個月。直至上月尾他才發帖，大爆自己消失數個月的原因，原來他因家庭問題大受打擊，甚至因此有脫髮問題，幸好有不少網民不離不棄支持，日前他終於拍片與粉絲見面，並向鼓勵他的人道謝。雖然蛇精男說得感性，但許多網民的着眼點放在他的臉上，大嘆：「樣子正常好多。」

2021-06-17 20:56