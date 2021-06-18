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中老鐵路最長橋梁 蓬通特大橋主體完工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中老鐵路最長橋梁主體施工完成，圖為老撾（寮國）首都萬象（永珍）拍攝的蓬通特大橋。（新華社無人機照片）
中老鐵路最長橋梁主體施工完成，圖為老撾（寮國）首都萬象（永珍）拍攝的蓬通特大橋。（新華社無人機照片）

中國中鐵五局其承建的中老鐵路最長橋梁蓬通特大橋主體施工日前完成。

新華社報導，蓬通特大橋位於老撾（寮國）首都萬象市（永珍市），全長7528.56米，墩台231個。該橋於2020年7月27日開始施工，同年10月12日完成首個墩澆築。2021年6月14日晚，大橋最後一個橋墩順利完成澆築，標誌著該橋主體施工完成。

中鐵五局克服雨季時間長、地質條件複雜和疫情影響等困難，確保了蓬通特大橋施工穩步推進。

負責中老鐵路建設和運營的老中鐵路有限公司介紹，老撾國家副主席本通15日接見老中鐵路有限公司總經理肖乾文時表示，2020年新冠疫情爆發以來，中老鐵路建設面臨極大挑戰，但各項工作有序均衡穩步推進，堅定了2021年12月通車信心。

中老鐵路是中國提出的「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接項目，採用中國技術標準和管理標準建設。

疫情 一帶一路

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