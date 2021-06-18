橫琴口岸核酸篩檢站 24小時服務

全球疫情持續嚴峻，為防堵疫情，目前珠澳大橋珠澳口岸出入境人員須持有48小時內核酸檢測陰性結果證明，而珠海橫琴口岸通關大廳也已設置24小時便民核酸篩檢站。同時，為便利民眾，16日開始，對赴澳勞務人員檢測費用實現減免優惠，降價近17%。

香港文匯報報導，為方便廣大旅客核酸檢測，據橫琴新區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部統一部署，珠海市人民醫院醫療集團橫琴醫院在橫琴口岸通關大廳前端商業區設置了全天候24小時的便民核酸篩檢站，現場醫務人員實行12小時輪班制，每班配置10名醫務人員，連日來，該篩檢點日均核酸檢測人數近500人。

為便利赴澳勞務人員就近迅速檢測，降低勞務成本，按照珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室要求，自16日起，「珠海市人民醫院醫療集團橫琴醫院橫琴口岸核酸採樣點」對持有效赴澳勞務人員證件的出入境旅客檢測費用減免優惠，由每次人民幣60元（約新台幣263元），降至人民幣50元（約新台幣219元）。

赴澳勞務人員可提前透過「珠海市人民醫院橫琴醫院」微信公眾號「就診服務，預約掛號」預約檢測，或掃碼掛號檢測，選擇「橫琴口岸勞務人員專用核酸檢測號」，現場核酸採集後，結果將在12小時內上傳至粵康碼（入境廣東省通行憑證）。

澳門媒體報導，根據澳門衛生局規定，自14日14時開始，所有在入境前14天內曾到過廣州市白雲區永平街道的入境人士，須在指定地點接受14天醫學觀察，違反者除依法承擔相應的刑事責任外，還可能被強制隔離。