神舟12號與天和核心艙 交會對接成功

神舟12號在17日上午在酒泉衛星發射中心發射升空，載人太空船與火箭在20分鐘後成功分離，下午已和「天宮號」太空站的「天和號」核心艙成功對接，整個交會對接過程歷時約6.5小時。

星島日報報導，中國載人航天工程辦公室下午發布最新消息，表示神舟12號載人飛船成功進入預定軌道，並在下午3時54分與「天宮號」空間站的「天和號」核心艙成功對接，整個交會對接過程歷時約6.5小時，這是天和核心艙自發射入軌以來，首次與載人飛船進行的交會對接。

根據計劃，太空船與「天宮號」太空站的「天和號」核心艙進行自主交會對接，形成組合體後，三位太空人將得以進駐核心艙，完成為期3個月的在軌駐留，展開機械臂操作、出艙活動等工作。