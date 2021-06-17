快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神舟12號與天和核心艙 交會對接成功

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
神舟12號在17日下午已和與「天宮號」太空站的「天和號」核心艙成功對接，整個交會對接過程歷時約6.5小時。央視截圖
神舟12號在17日下午已和與「天宮號」太空站的「天和號」核心艙成功對接，整個交會對接過程歷時約6.5小時。央視截圖

神舟12號在17日上午在酒泉衛星發射中心發射升空，載人太空船與火箭在20分鐘後成功分離，下午已和「天宮號」太空站的「天和號」核心艙成功對接，整個交會對接過程歷時約6.5小時。

星島日報報導，中國載人航天工程辦公室下午發布最新消息，表示神舟12號載人飛船成功進入預定軌道，並在下午3時54分與「天宮號」空間站的「天和號」核心艙成功對接，整個交會對接過程歷時約6.5小時，這是天和核心艙自發射入軌以來，首次與載人飛船進行的交會對接。

根據計劃，太空船與「天宮號」太空站的「天和號」核心艙進行自主交會對接，形成組合體後，三位太空人將得以進駐核心艙，完成為期3個月的在軌駐留，展開機械臂操作、出艙活動等工作。

太空人 火箭

延伸閱讀

中國最長太空人任務 展現航太實力

大陸航天5年來首次載人任務 神舟12號上午9時22分升空

閩拓展融資渠道 對接台胞台企需求

中國大陸神舟十二號載人太空船明發射 3太空人名單確定

相關新聞

香港壹傳媒5高層被捕 因發表文章呼籲外國制裁陸港

香港警方今清大動作逮捕壹傳媒5名高層，香港警務處國家安全處高級警司李桂華隨後於11時左右表示，港警17日清晨6時出動50...

評／台山核電廠意外疑雲 對台灣有何影響？

根據CNN報導，位在中國廣東的台山核電廠有輻射外洩的高度風險，訊息揭露後引發各方討論。這訊息因為法國電力集團（Électricité de France, EDF）旗下的核電產品供應商法馬通（Framatome）公司向美國政府兩度求助因而曝光。

神舟12號與天和核心艙 交會對接成功

神舟12號在17日上午在酒泉衛星發射中心發射升空，載人太空船與火箭在20分鐘後成功分離，下午已和「天宮號」太空站的「天和...

蘋果高層被捕 記協：嚴重損害新聞自由

香港記者協會今天批評警方依國安法逮捕蘋果日報高層，認為此舉在業界散播恐懼，嚴重損害新聞自由

壹傳媒高層遭指違反國安法 那看蘋果日報是否違法？

香港壹傳媒集團5名高層被指涉嫌違反港版國安法於今日清晨被捕，那麼香港民眾若購買或訂閱蘋果日報是否也同樣違法？對此，香港行...

中國最長太空人任務 展現航太實力

中國展開建國以來時間最長的太空人任務，要展現國家的航太硬實力。中國在今年4月成功發射天宮太空站的核心模組天和號，此次三名太空人的任務是要讓天和號能順利上線，並在未來成為可獨立運作的太空站，展現中國的航

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。