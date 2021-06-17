海南要求小學畢業生 8月底前全部學會游泳

根據海南省教育廳網站消息，海南省教育廳本月15日召開全省普及中小學生游泳教育2021年第三次視訊推進會。會中明確提出：海南全省小學畢業生必須在今年8月底前全部學會游泳，小學四年級至初中三年級必須在今年11月底前全部學會游泳。

海南省教育廳稱，在這場視訊會議上，海南省教育廳黨委專職副書記呂治國「傳達了習近平總書記最近對湖北十堰發生燃氣爆炸事故的重要指示精神，以及省委沈曉明書記和省教育廳曹獻坤廳長關於普及中小學生游泳教育工作的指示要求」。

呂治國要求，「各地各校要認真反思今年以來發生的學生安全事故給家庭帶來的痛心，以扎實的整改行動彰顯教育系統對游泳教育工作的用心，全力以赴推進中小學生游泳教育讓省委省政府和全省人民群眾放心」。

呂治國指出，要高度重視中小學生游泳教育，把普及游泳教育作為「一把手工程」。要明確目標，小學畢業生在今年8月底前全部學會游泳，小學四年級至初中三年級在今年11月底前全部學會游泳，對於目前游泳池還未覆蓋到的13個鄉鎮，要在今年11月底前建成游泳池並投入使用。

上海《澎湃新聞》指出，事實上，海南省政府2017年就提出「海南省普及中小學生游泳教育實施方案」，提出海南將利用3年時間普及中小學游泳教育。

2018年，基本完成每個鄉鎮至少擁有1座游泳池的建設任務；50%以上的中小學生學會游泳；將游泳納入中學生運動會的競賽項目。

2019年，所有小學都要開設游泳課程；所有的中小學生學會游泳；創造條件力爭將游泳作為中考體育的選考科目之一。

2020年，實現「全省中小學畢業生人人會安全游泳」的目標，學生游泳教育常態化，形成體系健全、制度完善、教體結合、充滿活力的海南特色中小學生游泳教育發展格局。

報導稱，前述目標提出後，隨之而來的問題卻讓不少學校困擾不已，包括：游泳的場地上哪找？游泳課誰來教？