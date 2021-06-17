大陸高校應屆畢業生 月薪逾8700人民幣
大陸網路生活服務平台「58同城」發布一份調查報告顯示，大陸今年專科以上應屆畢業生34%已找到工作，平均稅前月薪達到8,720元（人民幣，下同）。
58同城近日發布「2021年高校畢業生就業報告」，其中大學本科學歷占比為64%，研究生及以上學歷占比為28%，其餘為專科學歷。
報告顯示，大陸應屆畢業生一般在去年下半年便開始投履歷，求職高峰則在今年1到4月。而在後疫情時代，以招聘網站為主的線上平台仍是畢業生主要求職管道。
根據調查，目前已經有34%的應屆畢業生找到工作，一線城市仍是不少畢業生就業地的首選。今年大陸應屆畢業生首選就業城市排名前十分別為：上海、深圳、廣州、成都、北京、杭州、青島、南京、重慶、長沙。
其中，上海呈現畢業生淨流入狀態，人才吸引力旺。此外，近年積極推出多項政策「招才引智」的成都，也呈現畢業生淨流入狀態。
報告指出，選擇一線城市就業的畢業生，主要考慮因素為就業機會多、經濟實力強等優勢，而願意留在新一線城市的畢業生，則被離家近、飲食習慣適宜、氣候環境條件好等因素吸引。
在行業選擇上，IT/通信/電子/互聯網依然是最受歡迎的行業，占比19%。報告稱，近年來大陸5G、大數據、物聯網、人工智能等新技術廣泛應用，創造大量的高薪就業需求，一定程度上激發了大學生的就業興趣。
在薪資方面，大陸今年應屆畢業生平均稅前月薪達8,720元，其中，IT/通信/電子/互聯網行業的稅前薪資水準最高，達1萬815元；其次是金融業，為9,833元，都在平均月薪之上。以職業別來看，作為新興職業，自媒體/網絡主播稅前薪資最高，達到14682元，超出畢業生對該職位期望薪資。
報告稱，整體來看，技術含量高的崗位薪資普遍較高，而隨著直播、短視頻的蓬勃發展，新興職業的待遇也跟著「水漲船高」。
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