快訊

長者接種2天通報11死 多有慢性病史

美FDA回函打臉高端 「免疫橋接科學地位未定」

大陸首個AI學生 華智冰就讀清大

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
虛擬學生「華智冰」入讀清華大學。 (取材自北京日報)
虛擬學生「華智冰」入讀清華大學。 (取材自北京日報)

清華大學計算機系「華智冰」研發團隊成員15日在北京表示，設計虛擬學生「華智冰」的初衷是希望「她」最終能像人一樣思考、不斷學習，理解人的想法，主動產生符合用戶需求的互動，「這也是對下一代AI的嘗試」。

中新社報導，作為中國大陸首個原創虛擬學生，「華智冰」將師從清華大學計算機系長聘教授唐傑，即日起開啟在清華大學計算機系的學習生涯。

脫胎於大陸超大規模智能模型「悟道2.0」，華智冰由清華大學計算機系、北京智源研究院、智譜AI和小冰公司聯合培養。除了作詩、作曲、繪畫等才藝，「華智冰」還將具有一定的推理和情感交互能力，這也使她不同於一般的虛擬人物。

此外，兼具智商和情商的自動問答能力也是「華智冰」的才能之一。清華大學計算機系長聘副教授黃民烈認為，下一代智能對話系統的特徵應是「有知識，有情感，有個性」。

談及「華智冰」未來的學習規畫，唐傑表示，第一年希望她能够「泛讀天下書」，也就是學習各種語料；第二年希望她學習深層知識，即挖掘數據中的隱含模式；第三年希望她能够像人一樣進行創新。

關於更長遠目標，唐傑指出，希望「華智冰」具備超越圖靈測試的通用機器認知能力，在面對不同的學習階段和應用場景時，「不是重新訓練模型，而是反過來豐富、增強模型」。

在「華智冰」研發團隊成員看來，AI正從感知智能走向認知智能，AI算法的關鍵也變為如何實現AI認知的主體。

「因此，我們想做一個面向認知的AI主體。設計虛擬學生『華智冰』的初衷是希望她最終能像人一樣思考，像人一樣不斷學習，理解人的想法，主動產生符合用戶需求的互動，直觀、全面地捕捉人類的需求。這也是對下一代AI的嘗試。」唐傑透露，目前正在設計「華智冰」的2D和3D數字虛擬人物形象。

AI 清華大學

延伸閱讀

模特兒妝容被指迎合西方 北京清華時裝展遭批自我醜化

大陸今年專科以上應屆畢業生 平均月薪達3.8萬元

需求提前釋放、缺晶片 大陸5月手機出貨量大跌逾3成

台拒陸疫苗 國台辦：操弄兩岸對抗比民眾生命更重要？

相關新聞

模特兒妝容被指迎合西方 北京清華時裝展遭批自我醜化

北京清華大學美術學院「2021年服裝與服飾設計專業畢業設計作品發布會」於5月20日舉行，校方6月15日發布影片，但大陸網...

航天員太空生活「如廁最麻煩」？ 中國太空站媲美五星級的家

中國神舟十二號載人飛船預計於明日（17日）9時22分發射，飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波組成，聶海勝擔任指令長。神舟十二號將聶海勝等三人送往中國太空站天和核心艙，他們按計劃將駐留長達三個月。中國太空站是航天員另一個家，他們將如何在其中生活、工作呢？中國太空站與此前的「天宮一號」中國第一個太空站又有甚麼不同呢？

廣東女肝癌末期尋親生父母 殘疾生父道出背後苦衷

廣東惠州龍門縣29歲女子潘麗芬先前確診肝癌末期。由於知道自己是養父母所收養，擔心時日所剩不多的她決定公開尋親。近日，潘麗芬56歲的生父李春生終於與女兒相認，並透露父女分開的來龍去脈。

大陸首個AI學生 華智冰就讀清大

清華大學計算機系「華智冰」研發團隊成員15日在北京表示，設計虛擬學生「華智冰」的初衷是希望「她」最終能像人一樣思考、不斷...

大陸高校應屆畢業生 月薪逾8700人民幣

大陸網路生活服務平台「58同城」發布一份調查報告顯示，大陸今年專科以上應屆畢業生34%已找到工作，平均稅前月薪達到8,7...

京郊門頭溝發展民宿 盼台青參與

北京京郊門頭溝區齋堂鎮正大力發展「民宿+」經濟，當地的黃岭西村、爨底下村與白虎頭村各有歷史風韻與古樸的建築。北京台協理事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。