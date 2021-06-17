大陸首個AI學生 華智冰就讀清大

清華大學計算機系「華智冰」研發團隊成員15日在北京表示，設計虛擬學生「華智冰」的初衷是希望「她」最終能像人一樣思考、不斷學習，理解人的想法，主動產生符合用戶需求的互動，「這也是對下一代AI的嘗試」。

中新社報導，作為中國大陸首個原創虛擬學生，「華智冰」將師從清華大學計算機系長聘教授唐傑，即日起開啟在清華大學計算機系的學習生涯。

脫胎於大陸超大規模智能模型「悟道2.0」，華智冰由清華大學計算機系、北京智源研究院、智譜AI和小冰公司聯合培養。除了作詩、作曲、繪畫等才藝，「華智冰」還將具有一定的推理和情感交互能力，這也使她不同於一般的虛擬人物。

此外，兼具智商和情商的自動問答能力也是「華智冰」的才能之一。清華大學計算機系長聘副教授黃民烈認為，下一代智能對話系統的特徵應是「有知識，有情感，有個性」。

談及「華智冰」未來的學習規畫，唐傑表示，第一年希望她能够「泛讀天下書」，也就是學習各種語料；第二年希望她學習深層知識，即挖掘數據中的隱含模式；第三年希望她能够像人一樣進行創新。

關於更長遠目標，唐傑指出，希望「華智冰」具備超越圖靈測試的通用機器認知能力，在面對不同的學習階段和應用場景時，「不是重新訓練模型，而是反過來豐富、增強模型」。

在「華智冰」研發團隊成員看來，AI正從感知智能走向認知智能，AI算法的關鍵也變為如何實現AI認知的主體。

「因此，我們想做一個面向認知的AI主體。設計虛擬學生『華智冰』的初衷是希望她最終能像人一樣思考，像人一樣不斷學習，理解人的想法，主動產生符合用戶需求的互動，直觀、全面地捕捉人類的需求。這也是對下一代AI的嘗試。」唐傑透露，目前正在設計「華智冰」的2D和3D數字虛擬人物形象。