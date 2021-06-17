揚州大運河博物館 穿越到隋唐

揚州中國大運河博物館昨建成開放，1萬餘件（套）展品揭開神秘面紗。大運河文化發展論壇同期舉行。

中新社報導，從空中俯瞰，博物館整體採用巨型船隻造型，融入風帆元素，駐紮在揚州三灣古運河畔。揚州中國大運河博物館由南京博物院負責布展和運營，是一座全面反映大運河歷史概況、現今狀態和運河美好生活的博物館。雖是新館，展陳卻非常豐富有料。

據南京博物院院長龔良表示，一座大運河國家文化公園內的博物館如今呈現在公眾面前，有新唐風格調的博物館建築，有全流域、全時段、全方位的博物館展覽，彰顯大運河的千年底蘊和當代形象。

迄今，該館已徵集到從春秋至當代反映運河主題的古籍文獻、書畫、碑刻等各類文物展品1萬多件（套），設置「大運河—中國的世界文化遺產」、「因『運』而生—大運河街肆印象」兩個基本陳列和「運河上的舟楫」「世界知名運河與運河城市」等專題展覽。

與展品堆砌的傳統博物館不同，該館注重歷史文化遺產的活態傳承，讓古老運河宛若「新」生。公眾在展廳即可「穿梭時空」看到隋唐大運河、京杭大運河、浙東運河的「前世今生」，還能感受到運河沿線水利工程、漕運鹽利、市井生活的自然生態，體驗到中國大運河流域的歷史積澱和人文風貌。