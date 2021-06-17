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上海迪士尼慶5歲 米奇新劇亮相

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
6月16日，上海迪士尼度假區五周年生日慶典在上海迪士尼樂園奇幻童話城堡前舉行。（中新社）
6月16日，上海迪士尼度假區五周年生日慶典在上海迪士尼樂園奇幻童話城堡前舉行。（中新社）

在歡快雀躍的生日快樂歌聲中，16日，上海迪士尼樂園迎接五周歲生日，一眾華特迪士尼公司動畫電影中的角色載歌載舞，與中外遊客一起在上海迪士尼樂園城堡前慶祝這一里程碑式的日子。

中新社報導，5年前上海迪士尼樂園正式開園，度假區以「原汁原味迪士尼，別具一格中國風」獨特的設計理念為指導，將中國元素和藝術融入到景點、娛樂演出、建築、餐飲、商品和度假區日常運營。短短五年時間，上海迪士尼度假區已成為全球備受歡迎的旅遊目的地之一。

5年來，上海迪士尼樂園不斷釋出擴建的消息。在開幕不到五個月時，度假區就宣布上海迪士尼樂園的首個重大擴建項目、第七個主題園區「迪士尼·皮克斯玩具總動員」主題園區動土開工，該園區已於2018年4月26日對外開業。2019年1月23日，上海迪士尼度假區第二個主要擴建項目、「瘋狂動物城」主題園區正式官宣。這一項目已經於2020年12月30日完成主要景點的結構封頂。

談到未來，上海迪士尼度假區總裁及總經理薛逸駿說：「雖然目前我還不能劇透，但我們希望不斷為中國市場注入全新活力，希望能夠帶來更多的全新體驗和擴建項目，在上海這塊土地上神奇不會停止。」

中國旅遊研究院5月在上海發布「共建美好生活·共享快樂旅遊—上海迪士尼度假區快樂旅遊趨勢報告」。報告顯示，從2016年6月-2019年6月，上海迪士尼樂園固定資產投資對上海全市GDP年均拉動0.13%。樂園消費對上海全市GDP年均拉動0.21%。樂園遊客在滬消費對全市旅遊產業收入年均貢獻4.09%。樂園年均直接提供就業崗位1萬餘個；間接年均提供就業崗位超過6萬人次。

為慶祝五周年，上海迪士尼樂園全新的現場舞台劇「米奇妙遊童話書」16日開演。演出中，至真至幻的舞台新技術首次亮相，短短28分鐘，23位迪士尼人物穿梭在一個又一個迪士尼故事中，帶給觀眾全新感官體驗。

上海迪士尼度假區五周年生日慶典，米奇、米妮人偶和遊客熱情互動。（中新社）
上海迪士尼度假區五周年生日慶典，米奇、米妮人偶和遊客熱情互動。（中新社）

上海迪士尼 動畫

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