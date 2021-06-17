上海迪士尼慶5歲 米奇新劇亮相

在歡快雀躍的生日快樂歌聲中，16日，上海迪士尼樂園迎接五周歲生日，一眾華特迪士尼公司動畫電影中的角色載歌載舞，與中外遊客一起在上海迪士尼樂園城堡前慶祝這一里程碑式的日子。

中新社報導，5年前上海迪士尼樂園正式開園，度假區以「原汁原味迪士尼，別具一格中國風」獨特的設計理念為指導，將中國元素和藝術融入到景點、娛樂演出、建築、餐飲、商品和度假區日常運營。短短五年時間，上海迪士尼度假區已成為全球備受歡迎的旅遊目的地之一。

5年來，上海迪士尼樂園不斷釋出擴建的消息。在開幕不到五個月時，度假區就宣布上海迪士尼樂園的首個重大擴建項目、第七個主題園區「迪士尼·皮克斯玩具總動員」主題園區動土開工，該園區已於2018年4月26日對外開業。2019年1月23日，上海迪士尼度假區第二個主要擴建項目、「瘋狂動物城」主題園區正式官宣。這一項目已經於2020年12月30日完成主要景點的結構封頂。

談到未來，上海迪士尼度假區總裁及總經理薛逸駿說：「雖然目前我還不能劇透，但我們希望不斷為中國市場注入全新活力，希望能夠帶來更多的全新體驗和擴建項目，在上海這塊土地上神奇不會停止。」

中國旅遊研究院5月在上海發布「共建美好生活·共享快樂旅遊—上海迪士尼度假區快樂旅遊趨勢報告」。報告顯示，從2016年6月-2019年6月，上海迪士尼樂園固定資產投資對上海全市GDP年均拉動0.13%。樂園消費對上海全市GDP年均拉動0.21%。樂園遊客在滬消費對全市旅遊產業收入年均貢獻4.09%。樂園年均直接提供就業崗位1萬餘個；間接年均提供就業崗位超過6萬人次。