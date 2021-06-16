模特兒妝容被指迎合西方 北京清華時裝展遭批自我醜化

北京清華大學美術學院「2021年服裝與服飾設計專業畢業設計作品發布會」於5月20日舉行，校方6月15日發布影片，但大陸網友批評模特兒「刻意拉長了眼型，契合了西方對亞裔的刻板印象，暗含嚴重的羞辱意味」。

校方官方微信公號介紹稱，這些作品，有的從節令紋樣、敦煌飛天、傳統龍紋等歷史文化底藴中尋找靈感，以全新的風格復甦傳統的命題；有的聚焦當下，展開與時代的對話，對數字危機、網紅文化、網絡社交等社會問題進行了深入的思考和探索；有的作品關注社會群體，以城市建設者、都市流浪者、打工人的視角描繪世界；有的作品着眼自然，描繪江南小景、城市路面景觀，探討自然與人類的共生關係。

但時裝發布會照片曝光後，大陸網友批評稱，「滿屏的眯眯眼讓人倍感不適，這不僅是模特本身眼睛小，而是採用了延長眼尾的妝容設計，刻意拉長了眼型，契合了西方對亞裔的刻板印象，暗含嚴重的羞辱意味。」

有大陸網友稱，「（這組照片）為迎合西方眼中東方人低下醜陋的刻板印象，刻意將眉毛修眉，這與今天黑人在白人面前表現出過度謙卑恭順一樣不妥，然而中國國內藝術圈卻以迎合這種基於白人優越感的種族歧視為榮，實際上是端着『高級黑奴』心態而不自知。」

還有網友表示，「高顴骨，細長眼睛眉毛細，歐美特別喜歡用。這種（西方的）洗腦已經幾十年了，人家還硬要説是高級臉，當年那個所謂的中國第一名模就是這麼捧出來的。」

不過，也有大陸網友轉發該時裝發布會影片，認為其中的設計很有藝術感，是一場盡興的表演。

另外，北京清華大學美術學院官方微信公號5月28日顯示，因本次時裝發布會活動，校方獲2021年度中國時裝設計「育人獎」及此次時裝周「人才培養成果獎」，副教授王悦獲2021年度中國時裝設計「優秀指導教師獎」，亦有三名同學分別獲「新人獎」、「優秀獎」、以及「面料運用獎」。