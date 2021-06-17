快訊

長者接種2天通報11死 多有慢性病史

美FDA回函打臉高端 「免疫橋接科學地位未定」

京郊門頭溝發展民宿 盼台青參與

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京報導
門頭溝的黃岭西村古村落。記者呂佳蓉／攝影
門頭溝的黃岭西村古村落。記者呂佳蓉／攝影

北京京郊門頭溝區齋堂鎮正大力發展「民宿+」經濟，當地的黃岭西村、爨底下村與白虎頭村各有歷史風韻與古樸的建築。北京台協理事李偉國表示，台灣在民宿發展上有不少好的經驗與做法，希望更多台青能有機會參與進來。

6月9日北京市門頭溝區邀請北京台資企業協會，赴齋堂鎮「串門兒」，體驗鄉村旅遊，參訪當地的民宿經濟。齋堂鎮的黃岭西村在1940年代遭日軍入侵，村莊有著濃厚的抗戰氛圍，牆上有許多抗日標語，頗有時代氛圍；爨底下村則因為是電影投名狀的取景之地，而聲名大噪。

黃岭西村是有名的古村落，元末明初建成，清朝時期已為皇宮燒煤。黃岭西村村支書王克進表示2000年村里主要產業為煤礦，之後隨著門頭溝生態涵養區定位確立後，煤礦產業退出歷史舞台；近幾年，村裡引入了資本，建設六個民宿小院，村民將自家閒置的農房出租給公司運營民宿，每年村裡也能收取固定的管理費。

白虎頭村則在近年發展「民宿+」經濟，包含「+蜜蜂世界」、「+溫室採摘」、「+森林科普」等親子活動；以及「+騎行活動」、「+戶外音樂節」等營運模式。當地的村支書宋福強指出，白虎頭村曾為北京市重點幫扶的低收入村，但透過發展民宿，每年增收了三、四十萬元人民幣（約新台幣120至160萬元）。

齋堂鎮位於北京西郊，已連續八年舉辦北京國際徒步大會，現今每年接待遊客16萬人，新的高速公路正在修建中，預計未來來從北京市區來到此地會更為便捷。同時，因應中共建黨百年的到來，當地也在規畫紅色徒步旅遊，讓遊客了解歷史，規畫路線將於7月底前出爐。

北京 民宿

延伸閱讀

北京18歲以上人口 疫苗完整接種率突破8成

北京駐港官員：反外國制裁法 是反擊霸權主義

不甩三級警戒規定 花蓮4女6男民宿烤肉群聚遭罰30萬元

澳門駐台機構暫停運作 學者分析：北京主導

相關新聞

模特兒妝容被指迎合西方 北京清華時裝展遭批自我醜化

北京清華大學美術學院「2021年服裝與服飾設計專業畢業設計作品發布會」於5月20日舉行，校方6月15日發布影片，但大陸網...

航天員太空生活「如廁最麻煩」？ 中國太空站媲美五星級的家

中國神舟十二號載人飛船預計於明日（17日）9時22分發射，飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波組成，聶海勝擔任指令長。神舟十二號將聶海勝等三人送往中國太空站天和核心艙，他們按計劃將駐留長達三個月。中國太空站是航天員另一個家，他們將如何在其中生活、工作呢？中國太空站與此前的「天宮一號」中國第一個太空站又有甚麼不同呢？

廣東女肝癌末期尋親生父母 殘疾生父道出背後苦衷

廣東惠州龍門縣29歲女子潘麗芬先前確診肝癌末期。由於知道自己是養父母所收養，擔心時日所剩不多的她決定公開尋親。近日，潘麗芬56歲的生父李春生終於與女兒相認，並透露父女分開的來龍去脈。

京郊門頭溝發展民宿 盼台青參與

北京京郊門頭溝區齋堂鎮正大力發展「民宿+」經濟，當地的黃岭西村、爨底下村與白虎頭村各有歷史風韻與古樸的建築。北京台協理事...

上海迪士尼慶5歲 米奇新劇亮相

在歡快雀躍的生日快樂歌聲中，16日，上海迪士尼樂園迎接五周歲生日，一眾華特迪士尼公司動畫電影中的角色載歌載舞，與中外遊客...

揚州大運河博物館 穿越到隋唐

揚州中國大運河博物館昨建成開放，1萬餘件（套）展品揭開神秘面紗。大運河文化發展論壇同期舉行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。