京郊門頭溝發展民宿 盼台青參與

北京京郊門頭溝區齋堂鎮正大力發展「民宿+」經濟，當地的黃岭西村、爨底下村與白虎頭村各有歷史風韻與古樸的建築。北京台協理事李偉國表示，台灣在民宿發展上有不少好的經驗與做法，希望更多台青能有機會參與進來。

6月9日北京市門頭溝區邀請北京台資企業協會，赴齋堂鎮「串門兒」，體驗鄉村旅遊，參訪當地的民宿經濟。齋堂鎮的黃岭西村在1940年代遭日軍入侵，村莊有著濃厚的抗戰氛圍，牆上有許多抗日標語，頗有時代氛圍；爨底下村則因為是電影投名狀的取景之地，而聲名大噪。

黃岭西村是有名的古村落，元末明初建成，清朝時期已為皇宮燒煤。黃岭西村村支書王克進表示2000年村里主要產業為煤礦，之後隨著門頭溝生態涵養區定位確立後，煤礦產業退出歷史舞台；近幾年，村裡引入了資本，建設六個民宿小院，村民將自家閒置的農房出租給公司運營民宿，每年村裡也能收取固定的管理費。

白虎頭村則在近年發展「民宿+」經濟，包含「+蜜蜂世界」、「+溫室採摘」、「+森林科普」等親子活動；以及「+騎行活動」、「+戶外音樂節」等營運模式。當地的村支書宋福強指出，白虎頭村曾為北京市重點幫扶的低收入村，但透過發展民宿，每年增收了三、四十萬元人民幣（約新台幣120至160萬元）。

齋堂鎮位於北京西郊，已連續八年舉辦北京國際徒步大會，現今每年接待遊客16萬人，新的高速公路正在修建中，預計未來來從北京市區來到此地會更為便捷。同時，因應中共建黨百年的到來，當地也在規畫紅色徒步旅遊，讓遊客了解歷史，規畫路線將於7月底前出爐。