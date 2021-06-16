揚州中國大運河博物館 正式開館

6月16日，揚州中國大運河博物館正式開館，該館是首座集文物保護、科研展陳、社會教育為一體的現代化綜合性運河主題博物館。通過館藏的1萬餘件展品，以及「5G+VR」等現代技術，中國大運河2500多年悠久厚重的歷史文化徐徐展現於觀眾眼前。

據香港文匯網，始建於公元前486年的中國大運河包括隋唐大運河、京杭大運河和浙東大運河三部分，全長2700公里，不僅是世界上最長的運河，也是世界上開鑿最早、規模最大的運河。揚州中國大運河博物館從大運河沿線各地徵集了從春秋至當代反映運河主題的各類文物展品1萬餘件（套），並設置「大運河—中國的世界文化遺產」「因運而生—大運河街肆印象」2個基本陳列和「運河上的舟楫」「世界運河與運河城市」等9個專題展覽，全方位展現大運河的歷史文化。

博物館最大的一件藏品是從河南開封附近挖掘出的開封州橋遺址古汴河河道剖面，這塊長25.7公尺、高8公尺的剖面占據一整面牆壁，上面一條條曲線如同年輪，清晰地勾勒出從隋唐至明清的地層，最早的距今已有1400多年。線條曲度時急時緩，代表着從隋唐到明清不同年代大運河水道的深淺寬窄。