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港女記者抗警處緩刑 判官搞烏龍下月再訊

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港網媒《娛賓》一名女記者去年5月採訪期間，在旺角洗衣街花園公廁內，疑遭四警以膝頭跪頸、近距離噴胡椒噴劑及腳踢背部，致其一度失去知覺且失禁。照片／立場新聞
香港網媒《娛賓》一名女記者去年5月採訪期間，在旺角洗衣街花園公廁內，疑遭四警以膝頭跪頸、近距離噴胡椒噴劑及腳踢背部，致其一度失去知覺且失禁。照片／立場新聞

香港網媒《娛賓》一名女記者去年5月採訪期間，在旺角洗衣街花園公廁內，疑遭四警以膝頭跪頸、近距離噴胡椒噴劑及腳踢背部，致其一度失去知覺且失禁。經審訊後，她今（16）日在九龍城法院被裁定一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪成。

香港立場新聞報導，主任裁判官嚴舜儀指，被告當時清楚知道涉案女警欲上前調查偷拍事件，仍沒有按指示停下，並撥開女警的手。但她認為被告的行為不屬頑強抵抗，故警長使用胡椒噴霧並不恰當，不排除被告的反應是自我保護。被告原被判監四星期、緩刑兩年。

但散庭後約兩小時，裁判官發現有關控罪不能判處緩刑，因此再開庭。她於庭上道歉，承認判決有誤，坦言緩刑與即時監禁會有落差，而這個落差乃由自己造成，直指「必須覆核自己」，最終押後案件至下月17日判刑，期間索取社會服務令及背景報告，期間記者保釋。

考慮所有因素後，嚴官稱，由於被告的個人行為導致女警無法執行職務，需要向公廁外的警員要求支援，加上被告遭制服後曾經大叫，令公廁外的人群起哄。而當時的社會氣氛顯示，人群起哄可引致破壞社會安寧的潛在風險，但認為被告躁鬱症病，應繼續接受精神科治療，才不會作出令自己後悔的事情，遂以緩刑方式處理。

荃灣區議員易承聰及林錫添陪同被告應訊。被告在庭外表示，不完全同意法庭裁決，並透露每次經過公廁，都會回想起當日的經歷。

香港 裁判

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