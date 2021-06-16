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男誤信偏方生吞5隻青蛙 高燒求診揭感染寄生蟲

香港01 / 林芷瑩
孫大伯聽信偏方，生吞五隻青蛙，後感染生蟲高燒不止。圖片來源／ingimage
孫大伯聽信偏方，生吞五隻青蛙，後感染生蟲高燒不止。圖片來源／ingimage

浙江杭州市53歲的孫大伯（化名），日前誤信民間偏方，以為生吞活青蛙可以強身健體，卻因此感染了寄生蟲，導致雙肺下葉有纖維灶，經浙江大學醫學院附屬第一醫院（下稱浙大一院）救治才轉危為安。

《澎湃新聞》報道，孫大伯憶述，近日突然有打冷顫、發燒、乏力等症狀，體溫一度高燒至40度。雖然多次到醫院求診，但仍然持續發燒，於是到浙大一院求診。醫院感染病科瞿婷婷主任介紹，孫大伯剛入院時體溫仍然很高，而且肺部電腦斷層掃描顯示兩肺多發結節、兩肺下葉纖維灶。

醫護團隊一邊對症治療，一邊詳細了解病史，在醫生詳細詢問下，孫大伯終透露自己曾生吞5隻青蛙；由於生吞青蛙與發病相隔好幾天，感覺兩者無關，因此他一直沒有記起此事。醫生懷疑孫大伯感染寄生蟲，經一系列檢查，院方最終確定他體內有曼氏裂頭絛蟲。

孫大伯誤信偏方後感染曼氏裂頭絛蟲。圖／取自微博
孫大伯誤信偏方後感染曼氏裂頭絛蟲。圖／取自微博

原來，孫大伯一直患有高血壓，幾年前曾不慎跌倒，右鎖骨和肩胛骨骨折做手術。雖然近兩年身體尚算健朗，但他一直都想補身增強體質，「我也是聽村裡人講的，生吞青蛙可以強身健體，就想試試看」。

孫大伯稱，近日正好天氣回暖，他常年下田農活，捉幾隻青蛙不成問題，「我一共抓了5隻青蛙，體格都蠻小的，一隻差不多一根大拇指長短」，回家後就將小青蛙吞下肚。經眼科會診，排除孫大伯眼內感染寄生蟲的可能性，頭顱影像學檢查也顯示顱內沒有感染跡象。目前，經過針對性的抗寄生蟲治療，孫大伯已康復出院。

瞿婷婷介紹，曼氏裂頭絛蟲是一種寄生蟲，中間宿主主要是劍水蚤、青蛙，蛇、鳥等吞食受感染的青蛙後也可能成為宿主。人類感染裂頭絛蟲後，除了可能引起發燒、肺部感染，還可能對中樞神經系統、眼部、四肢、胸腹壁產生危害。

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文章授權轉載自《香港01》

寄生蟲 發燒 偏方

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