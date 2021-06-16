端午小長假 長三角本地遊逾6成

今年端午節小長假，大陸長三角數據顯示，「80後」「90後」「00後」作為出行主力，逾六成遊客選擇本地遊。據長三角各地商務部門統計，假日期間，上海113家大型商業企業共實現營業額19.47億元（人民幣，下同），同比增長17.3%，客流比增長18.3%。

中新社報導，攜程數據顯示，從端午節假期熱門線路來看，旅客高鐵遊單程基本上為「2小時出行圈」，平均單程出行時長為2小時13分鐘、平均出行半徑338公里。在長三角，近五成遊客報名300公里內的周邊遊線路，超過六成遊客選擇本地遊。

中國鐵路上海局集團有限公司15日數據顯示，6月12日至14日，長三角鐵路共發送旅客746.2萬人次，與2019年同期持平。客流走勢呈現前後「M」型雙高峰，出行客流以旅遊流、探親流的中短途出行需求為主。

求美、求新、求品質的「悅己式」出遊住宿，成為新生代遊客的追求。隨著網紅民宿綜藝節目大熱，處於風景佳麗地、設計優雅精緻、體驗活動豐富的「小而美」「小而精」住宿受到追捧，成了「微度假」目的地。

驢媽媽旅遊網平台顯示，假日期間，長三角玩水類景區預訂人次同比增長約70%，含有「夜遊」及「演藝」類標籤的產品預訂量同比漲幅超過1倍。

長三角地區節日消費市場火熱升溫。據長三角各地商務部門統計，假日期間，上海重點監測企業的食品類銷售同比增長11.3%，重點監測的餐飲企業節日期間銷售額同比增長23.9%。南京東路、豫園等上海市級商圈零售額同比增長了31.5%，區級商圈的零售額更是大增26.2%。

另據銀聯商務監測數據，端午節期間，赴滬遊客消費人次和消費規模同比增長50.5%和61.45%。其中，外來消費額占全市線下消費比例達34%，較2020年同比增長7.1個百分點。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員謝曉青認為，端午節小長假消費呈現的趨勢，體現出遊客對消費內涵、個性體驗和品質提升的追求。年輕人逐步成為拉動假日消費的主力，為市場注入了活力。