配合中共建黨一百周年 北京故宮閉館六天

北京故宮博物院發通告，為配合周邊地區活動需要，將於6月26日至7月1日閉館，7月2日重開。 據悉，故宮閉館6天，是為了配合舉行中國共產黨成立百年慶祝大會。為了配合慶祝大會搭建工程，天安門廣場6月23日至7月1日亦暫停開放。

據星島網，北京九個行政區域，以及河北的廊坊、唐山市已設置為「淨空限制區」，無人機及風箏等禁止放飛。公安及城管執法等部門要按照大陸《軍事設施保護法》等，處罰違法違規行為，依法追究刑事責任。一名男子13日在北京朝陽區施放無人機，被處以行政拘留。

大陸公安部部長趙克志近日主持會議，要求深刻汲取近期大陸多地發生生產安全事故、校園安全事件的教訓，嚴防發生影響安全穩定的重大突發案事件，努力為慶祝中共建黨一百周年營造安全穩定的政治社會環境。

大陸公安部會議強調，切實增強政治敏銳性和政治鑒別力，及時發現處置網上各類謠言和有害資訊，嚴密防範嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決維護國家政治安全。要牢牢繃緊反恐怖鬥爭這根弦，毫不放鬆地抓好反恐防恐各項措施的落實，嚴防發生暴力恐怖事件。