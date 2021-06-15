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港確診者家中「冷藏鱷魚肉」 驗出COVID-19病毒
香港一名17歲少女6月初感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診後，衛生當局今天公布，言金名少女家中有冷藏的「泰國急凍鱷魚肉」呈現病毒陽性。
這名少女6月初確診感染N501型的COVID-19變種病毒，是香港首例，她的母親和姐姐之後也確診。
香港衛生當局對此大為緊張，擔心香港可能潛在爆發第5波疫情，且是變種病毒，近1週來一直追查少女感染源，包括她去過的商場、街道等，卻沒有頭緒。
衞生防護中心今天公布，在這名少女家中的電冰箱中，一個食品包裝的表面樣本對病毒檢測呈陽性。綜合港媒報導，相關食品是「泰國急凍鱷魚肉」。
另外，香港今天新增2例海外移入確診病例，至今累計有1萬1880例。
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