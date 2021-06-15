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「疫」想天開！廣州男游出封鎖區 上岸秒被捕

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
廣州荔灣區一名張姓建築工人，稱自己可以游過珠江對岸，翻過防疫水馬圍欄至親水碼頭下水，上岸後立刻被捕。圖／騰訊網
廣州荔灣區一名張姓建築工人，稱自己可以游過珠江對岸，翻過防疫水馬圍欄至親水碼頭下水，上岸後立刻被捕。圖／騰訊網

廣州公安局今（15）日發布，荔灣警方14日通報在海珠警方的協助下，查獲一名透過游泳離開防疫封控區的男子。該男子從荔灣區近洲頭咀隧道親水碼頭下水，游泳橫渡珠江至海珠區永興街碼頭，最終被捕。

騰訊網報導，警方指出，12日晚間，荔灣區一名28歲的張姓建築工人在工地與友人吃飯喝酒，一時興起，稱自己可以游過珠江對岸的本事，便翻過工地圍牆，步行到下湧橋，翻過防疫水馬圍欄至親水碼頭下水。約半小時後，張氏游到對岸碼頭後，立刻被警方逮捕。

張姓男子稱，承認當時沒有意識到擅自離開防疫封控區的危害，對自己的違法行為供認不諱，表示願意接受處罰。

警方經與工地負責人證實，張某是該工地建築工人，此前，公司從5月至6月10日已組織工人進行五次核酸檢測，均為陰性。

廣州日前再度爆發疫情，為做好疫情封控工作，廣州市公安局水上分局在環芳村片區的白鵝潭和廣州圓水域設立兩個水域巡防封控點，每天出動船艇六艘、警力60名，全天候開展環封控區水域的實兵和視頻巡防。

碼頭 公安 疫情

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