廣州疾控中心：COVID-19症狀易與常見疾病混淆

廣州市衛生官員說，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後出現的症狀與一些常見疾病症狀很容易相混淆，因此而被忽略並延遲就醫，錯過疫情防控最佳時機。

陸媒澎湃新聞報導，廣州市今天上午舉行疫情防控記者會，廣州市疾控中心副主任張周斌在會中呼籲市民一定要做好個人健康監測。

他說，特別是5月20日後曾經去過封閉封控區的民眾，或是出現病毒感染者經常會出現的發熱（超過37.3℃）、乾咳、乏力、咽痛、嗅覺味覺減退、腹瀉等症狀的群眾，短時間內要再完成一次核酸篩查。

張周斌說，上述症狀很容易和一些常見疾病的症狀相混淆，因此被民眾忽略而自行服藥、延遲就醫，錯過了疫情防控最佳時機。

在沉寂一段時間後，廣州市近期出現新一波疫情，當局為此對部分區域居民進行圍封檢測，也勒令公共交通工具停運。

此外，當地羊城晚報13日報導，經中共廣東省委批准，廣東省紀委監委、廣州市紀委監委近期已成立疫情防控問責聯合調查組，對廣州疫情防控工作中存在的失職失責問題進行調查，堅持依規依紀依法，對履行職責不力、失職失責的領導幹部和相關責任人員嚴肅追責問責。