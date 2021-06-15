缺大片 大陸端午檔電影票房6年來首次未破5億

據燈塔專業版數據，截至6月15日0時，大陸端午檔總票房超4.6億（人民幣，下同），總人次1298.36萬，總場次130.8萬創大陸影史端午檔場次新紀錄。不過，今年度端午檔創下自2015年來端午檔票房新低。

據澎湃新聞報導，本次檔期票房前三影片分別為：1.《超越》8901萬。2.《比得兔2：逃跑計劃》7135.1萬。3.《熱帶往事》5222萬。

《超越》是由韓博文執導，鄭愷、李昀銳、曹炳琨、張藍心、張榕容領銜主演，李晨、金靖特別主演的劇情片。該片講述了曾獲獎無數的百米飛人郝超越在經歷人生轉型之後陷入低谷，因為與昔日摯友的再聚被喚醒熱血回憶，並重新振作，實現自我超越的故事。

《比得兔2：逃跑計劃》則是由美國索尼哥倫比亞影片公司、索尼動畫聯合出品的冒險喜劇動畫片。《熱帶往事》則是由寧浩監製、溫仕培執導，彭于晏、張艾嘉、王硯輝領銜主演，章宇友情出演，姜珮瑤、蘆鑫、陳永忠、鄧飛主演的犯罪劇情電影。

本次端午檔上映的電影有16部，上映數量打破了端午檔歷史紀錄，但票房表現卻不佳。燈塔研究院行業分析師張榮棣表示，雖然今年端午上映數量打破歷史紀錄，但缺少往年的進口視效大片，目前預售階段整體大盤相對較冷。

在張榮棣看來，影片扎堆並不意味著這會是一個票房表現極佳的端午檔。電影的數量和票房的關係，在各檔期裡都比較符合二八定律，即80%票房是由頭部20%影片帶來的，觀眾的注意力的有限的，因此影片數量的多不會給檔期帶來更多的票房收入，還是要看頭部影片的質量和表現。影片扎堆擠檔期的原因主要還是想吃檔期基本盤，這對於比較大的檔期比如春節、暑期檔會比較適用，當然競爭也更激烈，但對於小檔期，比如端午，如果沒有頭部影片的帶動，它的檔期效應很難充分體現。