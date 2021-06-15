武漢疫源爭議 紐時：中國搞神祕令專家說詞難服眾

2019冠狀病毒疾病源頭近期再成焦點，中國病毒學家石正麗接受紐約時報訪問時捍衛武漢病毒研究所。但紐時表示中國政府愛搞神祕，石正麗說詞不易驗證，疫源疑雲難以消散。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，病毒源自中國科學院武漢病毒研究所的說法起初未在科學界獲廣泛共鳴。隨著美國總統拜登要求深入調查，眾多科學家敦促中國政府坦率面對，病毒從實驗室外洩的論點再度成為焦點。

今年3月，世界衛生組織（WHO）專家報告指出實驗室是疫源的可能性極低。報導寫道，科學家普遍同意，實驗室外洩論缺乏直接證據支持；但愈來愈多科學家現在認為，在徹底調查前駁斥相關假設為時過早。

被中國媒體稱作「蝙蝠女俠」的石正麗如今身處疫源風波核心。部分科學家說，石正麗在不夠安全的環境從事高風險的蝙蝠冠狀病毒實驗，她的武漢病毒研究所同事在疫情大規模爆發前疑似染疫的報導更啟人疑竇。

「紐約時報」（The New York Times）上週透過手機聯繫上石正麗，她在簡短通話中否認相關指控，語調中帶有憤怒表示：「如果沒有證據，我到底要怎麼拿出證據？」

她在簡訊中寫道：「我不知道世局怎麼演變至此，一個無辜的科學家不斷遭人潑髒水。」

石正麗透過電子郵件受訪指稱外界懷疑毫無根據，並斬釘截鐵否認武漢病毒研究所在疫情爆發前握有新型冠狀病毒來源的說法。

但報導寫道，中國政府拒絕開放石正麗的實驗室供獨立調查，也不公開相關研究資料，使外界難以驗證石正麗的說詞，2019冠狀病毒疾病大流行前，在以蝙蝠冠狀病毒實驗聞名的研究所所在城市肆虐蔓延，重重疑雲因此更難消散。

北京今年雖同意讓世衛專家小組訪問中國，但對專家可接觸的資訊設限，3月的世衛疫源報告結論被質疑過於草率。拜登5月下令美國情報部門調查疫情起源，包括實驗室外洩論。七大工業國集團（G7）領袖13日敦促中國參與新一波疫源調查。

武漢病毒研究所雇用近300人，擁有中國首個生物安全第四等級（BSL-4）實驗室。57歲的石正麗率領新興傳染病研究中心，她的團隊多年來從中國各地蒐集超過1萬個蝙蝠樣本。

中國以中央集權對待科學研究，武漢病毒研究所聽命於中國共產黨。但根據中國官方媒體報導，石正麗並非中共黨員，以她的地位而言很罕見。

石正麗從1990年任職的研究助理一路往上爬，2004年於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發後開始研究蝙蝠，2011年在雲南洞穴中發現的蝙蝠帶有與SARS病源極為相似的冠狀病毒，研究取得一大突破。

但她近年開始基因改造蝙蝠冠狀病毒，以利研究病毒傳染並在人體細胞複製的能力，受到外界嚴密檢視。

石正麗以電郵回覆紐時，堅稱她的實驗與所謂「功能增益」（gain of function）研究不同，因為她的實驗目的不是讓病毒更危險，而是為了解病毒如何跨物種傳播。

石正麗的蝙蝠病毒實驗一部分在生物安全第二等級（BSL-2）實驗室進行，外界懷疑危險的病原體可能從較不安全的實驗環境外洩。

她說，中國境內蝙蝠病毒可在生物安全第二等級實驗室研究，因為沒有證據顯示這類病毒曾直接感染人類。報導寫道，這項看法獲其他部分科學家支持。

石正麗也駁斥近期媒體援引美國情報消息指稱2019年11月武漢病毒研究所3名研究人員出現類似感冒症狀而就醫的報導。她寫道：「武漢病毒研究所沒有遇過這些病例。如果可能的話，你們能提供這3人的姓名以利我們查核嗎？」