傳統工藝 上海展出

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

由中國文化和旅遊部、上海市人民政府共同主辦的「百年百藝．薪火相傳」中國傳統工藝邀請展正在上海舉行。大陸全國31個省（區、市）和新疆生產建設兵團1200多位傳承人創作的1500多件（套）作品，涵蓋了百年來具有代表性、反映不同時期建設成就的傳統工藝精品。　　

中新社報導，在靜安區文化館，細刻技藝、沉香茶窖製技藝、雷允上膏方製作技藝、打花棍技藝的傳承人現場展示。大型原創盤扣「百年靜安」複製件也在現場展出。在手工教室裡，包粽子、香囊製作體驗項目吸引了大批民眾到場。　　

在促進「非遺+旅遊」融合發展上，靜安區文化館、靜安區非遺保護中心與中國旅行社總社（上海）有限公司共同打造的非遺旅遊線路，實現非遺元素與城市微旅遊的深度融合。　　

在上海楊浦，舊上海市圖書館、東區汙水處理廠舊址、裕豐紡織株式會社舊址、黃浦碼頭舊址、英美煙三廠煙葉加工車間舊址華盛樓等文物建築免費開放，引來許多市民遊客參觀打卡。　　

上海東區汙水處理廠是亞洲歷史最悠久且仍運行的汙水處理廠，同期建設的北區和西區汙水處理廠已廢棄。

上海 東區

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