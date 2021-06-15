咬口台灣粽 台商一解鄉愁

「剝去粽葉，熱氣騰騰的粽子隨即飄來陣陣清香；一口下去，米的軟糯和肥瘦相間、腌製入味的肉在口腔中融合、交匯，緊接著，各種輔料香氣四溢……」，昨天是端午節，作為中華傳統節日美食，粽子是許多台胞記憶中無法忘卻的鄉愁。 中新社報導，「台灣粽子分為北部粽與南部粽，餡料差不多，但是北部粽會先拌炒米，整個粽子是半熟狀態下蒸的；南部粽則是包好生糯米，下鍋煮的」。在浙江寧波工作十幾個年頭的台胞張凱安，對家鄉的粽子侃侃而談。

讓他印象深刻的，還有台北市中正區南門市場裡的湖南肉粽。每到端午節，這家店就大排長龍，甚至限購每人6個。顧客除了老家在大陸的，還有許多台灣年輕人排隊嘗鮮。

在大陸，隨著像張凱安這樣在此工作、生活的台胞愈來愈多，記憶中的端午味道成為一抹淡淡的鄉愁。為了重現家鄉味道，幾年前，台企旺旺集團所屬的上海神旺大酒店推出了手工台式燒肉粽。來自台灣的主厨曾俊郎表示，今年其以「傳統＋創新」，共推出三種粽子，兩鹹一甜。

其中，台式燒肉粽源於閩南粽，在本質上並無太大差異。但在調味上，台式燒肉粽注重配料的豐富性，除了基本搭配三層肉與鹹蛋黃外，還會加入蝦米、花生、栗子與蘿蔔乾等，近幾年甚至開始加入乾貝與鮑魚等高檔食材增加其風味。

除了傳統的台式燒肉粽之外，另外一個鹹味粽為香芋臘味粽，配合上海口味並結合廣式臘味的方式製作而成；而甜粽就是完全以上海喜甜的口味為考量，以八寶飯的概念，製作出了五榖糯米粽。

和丈夫從台灣來寧波生活已逾十年的柯愛辰稱自己為「資深吃貨」，常常和當地的兩岸家庭一道，烹飪各色美食。

談及端午粽，她說，在台灣，親友之間會相互分送粽子分享不同口味。現在居住在寧波，她仍會在每年端午節前夕，沿襲台灣傳統，分享台灣粽的家鄉味。

柯愛辰三個在大陸就學的孩子，最愛的粽子口味一定少不了台式肉粽的豐富口感融入嘉興肉粽的油潤細膩……她說，一年多沒有回台灣，希望早日再相聚，讓台灣的親人們也能品嘗到大陸的特色美食。