大陸讀者雜誌邁入11年

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸「讀者」雜誌來台發行滿十年，即將邁入第十一年。（本報資料照）
大陸「讀者」雜誌來台發行滿十年，即將邁入第十一年。（本報資料照）

來台發行已10年的大陸「讀者」雜誌，日前再獲我文化部核准新年度（110-111）的發行，正式邁入第11個年頭。

「讀者」雜誌在大陸發行量高達800萬份，是大陸銷量最大的期刊，同時還行銷全世界90多國，雜誌內容雅俗共賞，讀者從15歲高中生到高齡92歲的長者都有，被譽為中國人的「心靈雞湯」。

雜誌摘錄的內容有文學、歷史、傳記、人物、經濟等，呈現大陸的庶民社會、大陸人民的生活，並以發人善念、立志取向等鼓勵為主。

登台10年來，不少中學國文老師反應均佳，並認為可以提升現在孩子的寫作水平，透過「讀者」雜誌的閱讀薰陶，也能從中獲得更多啟發與向上的動力。

大陸「讀者」雜誌於1981年4月創刊，今年剛滿40年，截至2019年8月，「讀者」雜誌的累計發行量超過20億冊。繁體中文版自2010年8月獲准登台，是第1本進入台灣的大陸雜誌，除了摘錄大陸作家、媒體人的文章外，也摘錄台灣知名作家蔣勳、林懷民、王文華、劉墉、張曉風等人的文章。

10年在台發行後，獲得各方肯定，今年文化部審查後，日前再度許可核准發行，刊號仍為「部版台陸誌字第0001號」。

文化部 蔣勳

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