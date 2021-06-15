全線軌道鋪完 贛深高鐵年底通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著最後一節500米長軌鋪設完成，贛（州）深（圳）高鐵廣東段與江西段在廣東省河源市和平縣下車鎮和一村成功接軌，標誌著贛深高鐵全線正線軌道鋪設完成，為年底通車打下基礎。　中新社報導，贛深高鐵是中國「八縱八橫」高速鐵路規劃網中京港高鐵最南段部分，線路全長436.37公里，設計時速350公里，由中國鐵路廣州局集團深圳工程建設指揮部（以下簡稱深圳工程建設指揮部）統籌建設。

為保障工程線施工安全與效率，深圳工程建設指揮部採用工程線調度指揮系統，對現場的行車調度進行全方位、立體化的管理，有效應對工程線管理區間長、多單位交叉作業等複雜工況，在確保工程線行車安全的基礎上，大大提高了行車調度效率。同時，制定印發「贛深鐵路工程線施工管理辦法」，明確工程線運輸與施工安全管理，規範工程線運輸和現場作業安全管控，在全線每8公里派駐一名工程線施工盯控員、在每個作業點安排現場防護員，保證施工、行車和人身安全。　　

贛深高鐵預計於2021年年底建成通車，屆時，贛州至深圳通行時間由現在的7小時縮短至2小時，對推動粵港澳大灣區深度融合、發揮珠三角地區輻射帶動作用、落實國家「中部崛起計畫」、「贛閩粵原中央蘇區振興發展規劃」具有戰略意義。

高鐵 深圳 廣東

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