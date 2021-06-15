南寧—吉隆坡 全貨機航線開通

6月14日凌晨4時，一架由馬來西亞瑞亞航空執飛的B757-200F全貨機，搭載38噸以跨境電商商品為主的貨物，從南寧機場起飛前往馬來西亞首都吉隆坡，標誌著「南寧—吉隆坡」全貨機航線正式開通。

中新社報導，該航線由廣西藍鯨供應鏈管理有限公司運營，班期計畫每周四班，飛行時長3小時30分鐘，主要出港貨物為衣服、鞋子、箱包等跨境電商貨物，以及一般貿易貨物。

該航線是廣西機場管理集團下屬的廣西民航產業發展有限公司繼往越南胡志明市、泰國曼谷之後，開通的第三條東盟（東協）全貨機航線，開闢了廣西至馬來西亞的空中貨運通道。

廣西與東盟陸海相連，近年來，大力推動西部陸海新通道和中國（廣西）自由貿易試驗區建設，加速與東盟互聯互通步伐。目前，廣西自貿試驗區南寧片區國際郵件、跨境電商平均通關能力達到100萬件／日，有效滿足跨境電商進出口多元化需求，吸引包括東南亞最大電商平台LAZADA等在內的一大批跨境電商企業聚集發展，並成為中國—東盟跨境電商網絡直播聚集區。此條航線的開通，為廣西與東盟經貿發展搭建新的服務平台，進一步了豐富南寧面向東盟的貨運航線網絡。

廣西民航產業發展有限公司表示，下一步，將在南寧市政府和南寧海關的支持之下，謀劃開通更多面向東盟的貨運航線，以推進南寧臨空經濟示範區建設，發展現代化臨空產業集群，建設面向東盟的區域性國際航空樞紐。