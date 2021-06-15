端午假期 5成遊客高鐵周邊遊

攜程14日發佈的「2021端午假期旅行大數據報告」顯示，相比「五一」黃金周出行，端午假期逾50%遊客選擇周邊遊。高鐵2小時出行圈成遊客熱門選擇。年輕人依然是旅遊出行主力軍。 中新社報導，攜程稱，儘管局部地區疫情偶發，作為今年上半年最後一個小長假，人們旅行熱情仍保持高漲。網紅城市、網紅酒店、網紅玩法引發的打卡熱，帶動旅遊體驗朝著個性化、主題化的方向不斷發展。

攜程數據顯示，今年端午假期有一億人出遊，平台整體訂單同比去年增幅達83%，其中，門票、租車、主題遊等業務已超越2019年同期水平，同比去年分別增長87%、153%、171%。周邊休閒、自駕出行等已經越來越多地獲得遊客認可。

報告強調，端午假期出行最高峰在假期首日，上海、北京、杭州、成都、南京、重慶、長沙、武漢、西安、青島成為全國高鐵抵達十大熱門城市。同時，從假期熱門線路來看，假日期間遊客不走遠，旅客高鐵遊單程平均時長為2小時13分鐘、平均出行半徑338公里。

「80後」、「90後」、「00後」人群占總出遊人數85%。報告還顯示，北京、上海、成都、杭州、重慶、南京、西安、長沙、武漢、鄭州為今年端午假期十大熱門旅遊城市。

此外，上海迪士尼度假區、上海海昌海洋公園、頤和園、故宮、熱高樂園、成都大熊貓繁育研究基地、北京歡樂谷、中華恐龍園、北京野生動物園、八達嶺長城成為端午假期最受親子遊歡迎的十大景區，其中，樂園類景區佔比一半。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員謝曉青認為，端午假期各地文旅活動精彩紛呈，為旅遊市場注入了新鮮活力，年輕人逐步成為拉動假日消費的主力。

今年伴隨端午出遊圈縮小，如何把遊客留在「3小時」內的交通裡，成為各城拉動旅遊消費的新探索。例如文化資源大省甘肅在蘭州推出優秀非遺項目展演、非遺保護成果展、「非遺購物節」等一系列精彩紛呈的線上線下活動，吸引遊客體驗「非遺+創意」。

而絲綢之路國際旅遊名城敦煌，端午假期繼續以兩位數遊客量增幅激火疫後絲路遊。

連假期間，敦煌短途旅遊尤為火爆。敦煌市文體廣電和旅遊局工作人員表示，近年周邊自駕遊已成為敦煌旅遊高速增長的主力軍，臨近的新疆、青海、甘肅、寧夏四省（區）旅遊大環線旅遊團隊增勢迅猛。假期不在於一味地求長，旅遊也不在於一味地求遠。有網友認為，在三小時旅遊圈內，一樣可以體會到旅遊的意義，且賞景防疫兩不誤。