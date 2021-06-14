廣州成立防控攻堅組 要求不漏一戶不落一人

廣州市日前已成立「荔灣區白鶴洞街鶴園小區疫情防控攻堅領導工作組」，由廣州市委書記張碩輔、市長溫國輝任總指揮。要求，嚴格落實封閉管理措施，加強核酸檢測和健康管理，不漏一戶、不落一人，盡快把潛在感染者全部找出來。

據香港文匯網，根據廣州市衞健委14日通報的數據，截至目前，廣州本輪新冠疫情本土感染者已達到146例。位於高風險區荔灣區白鶴洞街道，佔據全市感染總量的大部分，其中，轄區的鶴園小區單個小區便達到63例，成為疫情的重災區。

14日，廣州宣布11個社區、單位解封，但荔灣區白鶴洞街道的解封或有待時日。進入6月以來，廣州新增感染個案多數來自該街道。以6月11日至13日為例，廣州新增18例確診病例，其中12例來自鶴園小區。

為做好重點地區防控，廣州正在對鶴園小區實施整體轉移隔離措施，涉及3000餘戶6000多人。據悉，目前，轄區內過半住戶已完成轉移隔離，分別轉移至白雲區、花都區等地酒店。

據悉，在6月12日舉行的廣東省疫情防控視訊會議上，廣東省委書記李希要求全力打好廣州市荔灣區白鶴洞街疫情防控攻堅戰，集中優勢資源、優勢力量，全省全市調度、統籌指揮，壓實屬地責任，嚴格落實封閉管理措施，加強核酸檢測和健康管理，不漏一戶、不落一人，盡快把潛在感染者全部找出來。

目前，廣州市已成立荔灣區白鶴洞街道鶴園小區疫情防控攻堅領導工作組，指導組為大陸國務院聯防聯控機制廣東工作組成員、省衞健委二級巡視員余德文，總指揮為廣州市委書記張碩輔、市長溫國輝，成員單位包括廣州市政府辦公廳等17個單位。

接下來，在鶴園小區攻堅戰下，轄區新增感染數量，將成為廣州疫情防控的風向標。