廣州推「移動超市」 方便封閉區居民買日用品

因為印度變種病毒疫情肆虐，廣州荔灣區部分街道、社區因疫情採取封閉式管理，除透過無人車輸送物資外，近日推出「移動超市」服務，直接將日用品及食品開進社區門口，方便居民採購日用品。

據人民網，6月9日起，廣州推出公交移動超市服務，用公交車把食品和日用品送進管控區，助力居民來解決採購困難的問題。截至今天，已有6台公交移動超市專車覆蓋了試點範圍6個街區，移動超市共供應肉類13475斤、蔬菜29793斤、米麵8671斤，同時還有大批的食用油、雞蛋、水果等物資。

另外，從6月4日起，組織了8台巴士進入荔灣區的村口街道，在多個小區開展食品和生活用品的保障供應點，服務居民2.3萬人次。

「移動超市」每日早上6時出車，運載一天所需銷售的貨品後前往街區，傍晚銷售結束，所有車輛再回到車場集體消毒清潔。此外，移動超市還會根據街道意見和居民需求調整站點和物資的種類、數量。

一名居住在封控區內的民眾表示，「市場關閉之後，在網上買菜搶不贏別人，移動超市的出現讓買菜變得方便許多。」

6月14日，廣州市新冠肺炎防控指揮部同意解除5個區11個區域的封閉、封控管理措施。本次解除封閉、封控管理的11個區域，涉及海珠、天河、白雲、黃埔、番禺5個區，具體包括：海珠區瑞寶街南洲名苑小區（2個：ABC棟、該小區其他區域）、沙園街中海橡園小區（2個：H1棟，H2、H3、H4棟）、廣州市輕工高級技工學校南校區，位於天河區的廣汽大學五山校區、廣州怡境景觀設計有限公司（珠江新城），位於白雲區的廣州市環境保護技術有限公司，位於黃埔區的廣州白雲山中一藥業有限公司，番禺區洛浦街錦繡半島東區（2個：17棟、除封閉管理區之外的區域）。