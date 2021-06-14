大陸端午節8,900多萬人出遊 較去年同期成長94%

大陸文化和旅遊部（簡稱「文旅部」）公布，今年端午節三天連假（12至14日），大陸全國國內旅遊出遊8,913.6萬人次，較去年同期成長94.1%，已恢復至疫情前同期的98.7%。實現國內旅遊收入人民幣294.3億元（約新台幣1,275億元），成長139.7%，已恢復至疫情前同期的74.8%。

由於端午節前，大陸部分地區又出現本土新冠疫情，文旅部因此要求A級旅遊景區，必須進一步落實「限量、預約、錯峰」要求，嚴格落實預約遊覽、規範佩戴口罩、體溫測量等措施，博物館、公共圖書館、文化館（站）、美術館、文化娛樂場所等密閉空間也應加強通風消毒管理。

文旅部數據中心調查顯示，今年端午節大陸民眾選擇城市周邊遊最高，占29.1%，選擇城市和郊區公園的遊客合計占34.4%，88.6%的遊客出行距離在300公里以內。上海、無錫、杭州、成都、重慶等城市周邊的品質酒店和度假民宿預訂價格較平日上漲逾5成。

此外，都市休閒、親子遊樂和城郊度假是主流，博物館、圖書館、美術館、文化館等公共文化場所是大陸民眾重要的休閒空間，公園、主題樂園、海洋館、水上世界等親子活動場所客流較大。

在出遊動機方面，家庭休閒占35.3%，親子研學占16.5%。另，隨著畢業季到來，「95後」、「00後」出遊占比也增加，畢業旅行預訂量大漲。

此外，中新社旗下財經新媒體《中新經緯》還報導，文旅部表示，隨著「七一」（中共建黨百周年黨慶）臨近，端午期間大陸各地紅色旅遊也出現客流高峰。文旅部數據中心調查顯示，紅色旅遊景區門票銷售年比增長六成。