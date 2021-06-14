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指揮中心：不建議使用寄生蟲藥「伊維菌素」治療 張上淳：反而會有傷害

爆發本土新冠疫情 廣東將追究失職官員責任

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為廣州市荔灣區醫護人員12日為一名嬰兒進行核酸檢測採樣。（取自新華網）
圖為廣州市荔灣區醫護人員12日為一名嬰兒進行核酸檢測採樣。（取自新華網）

廣州5月21日發現首例本土確診病例後，歷經約三周時間疫情已基本獲得控制。廣州14日表示，將按分類分批原則，對封閉、封控管理區域實行有序解封。與此同時，廣東省則宣布，將對廣州市疫情防控工作中存在的失職失責問題進行調查，嚴肅追究相關官員責任。

廣東省衛生健康委員會14日通報，廣東省13日新增4例本土確診病例，均在廣州。自5月21日廣州報告首例本土確診病例以來，截至6月13日，廣東這波疫情確診者已達146例，疫情並波及廣東佛山、茂名、湛江等地。

為迅速控制疫情，截至本月12日，廣州已經進行過三輪大範圍核酸檢測。從5月21日至6月12日，廣州累計核酸檢測3,602.3萬例，並從中發現陽性感染者43例。

上海《澎湃新聞》報導，廣州這次疫情的病毒傳播速度快、傳播力強，自5月21日以來的感染者中，已檢測的基因測序結果高度同源，均為傳播速度極快的印度變種病毒。但目前病毒的源頭尚未查清，溯源工作仍在進行中。

廣州市疾控中心主任楊智聰表示，廣州這波疫情有近6成確診病例在出現發燒、乾咳、頭暈、乏力、喉嚨痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀時，完全忽略了身邊疫情的發生，以為自己只是得了普通感冒，自行買感冒藥吃，而未及時到就近的發燒門診進行核酸檢測，因而延誤了及時處置的時間。

針對廣州這次疫情，新華社報導，經廣東省委批准，廣東省紀委監委、廣州市紀委監委近期已成立疫情防控問責聯合調查組，對廣州市新冠肺炎疫情防控工作中存在的失職失責問題進行調查，堅持「依規依紀依法」，對履行職責不力、失職失責的領導幹部和相關責任人員嚴肅追責問責。

疫情 廣東

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